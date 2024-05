Gigafactory Termoli: ACC dovrà assumere addetti Stellantis

Al Mimit nelle scorse ore ennesima riunione per discutere della futura Gigafactory di Termoli che sarà realizzata dalla joint Venture ACC. A quanto pare il confronto con istituzioni, sindacati e rappresentanti dell’azienda ha portato una novità importante e cioè che Automotive Cells Company per la sua nuova fabbrica dovrà assumere addetti Stellantis di Termoli. Questo secondo quanto dichiarato congiuntamente da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr.

ACC assumerà personale di Stellantis per la sua Gigafactory a Termoli

Ovviamente ciò avverrà secondo modalità concordate dalle parti e ovviamente solo nel caso in cui servano professionalità specifiche che non esistono tra i dipendenti attuali di Stellantis. In sintesi, l’azienda francese ha assunto l’impegno prioritario di reclutare personale attualmente impiegato nell’impianto ex Fiat.

I sindacati hanno richiesto inoltre a Stellantis di impegnarsi a garantire, nei prossimi anni, percorsi di uscite incentivate volontarie, soprattutto per chi non desidera aderire all’Accordo di Concorso (Acc), con l’obiettivo principale di favorire l’accesso alla pensione. Hanno inoltre sottolineato l’importanza di offrire opportunità di trasferimento su base volontaria e concordata. Inoltre, hanno aggiunto un ulteriore passaggio riguardante il contratto collettivo per i lavoratori trasferiti.

Per quanto riguarda il contratto collettivo da applicare, ACC ha comunicato che in un prossimo incontro verrà presa una decisione riguardo all’adozione del Contratto Collettivo di Solidarietà e Lavoro (CCSL) o del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Metalmeccanici.

Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito della futura Gigafactory di Termoli che aprirà i battenti nei prossimi anni. Ricordiamo infine che ACC di cui fa parte Stellantis ha altre due Gigafactory in Francia a Douvrin e in Germania a Kaiserslautern e si vocifera di un quarto stabilimento in Spagna.