Alfa Romeo: confermato il piano, ecco i modelli futuri

Nei giorni scorsi parlando con il sito Autocar il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha confermato i piani per il lancio di numerosi modelli futuri per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Ne arriveranno uno ogni anno fino al 2027. Inoltre a breve Stellantis dovrebbe approvare anche il piano per quanto concerne i modelli che saranno lanciati sul mercato dal 2028 al 2030.

Il piano di rilancio di Alfa Romeo è stato confermato: ecco cosa accadrà

Il primo ad arrivare sarà il SUV compatto che sarà prodotto a Tychy in Polonia e sarà la prima auto elettrica nella storia del Biscione. Questa vettura gemella di Jeep Avenger e Fiat 600 sarà la nuova entry level dello storico marchio milanese. A seguire nel 2025 l’erede della Giulia che secondo quanto dichiarato da Imparato sarà solo elettrica, disporrà del 5G e di una nuova tecnologia che rappresenterà una novità davvero sorprendente. E’ stato anche confermato che questa auto avrà una versione Quadrifoglio con circa 1000 cavalli.

A seguire nel 2026 un nuovo SUV che sarà erede di Stelvio. Non è ancora chiaro se il veicolo manterrà lo stesso nome o no. Potrebbe essere leggermente più grande come dimensioni rispetto al modello attuale. Nel 2027 poi arriverà una nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli USA e prodotta in Italia per fare bene in mercato chiave quali Cina e Stati Uniti. Questo veicolo, secondo quanto ribadito da Jean Philippe Imparato non sarà un SUV. Con questi nuovi modelli, Alfa Romeo intende rafforzare la sua presenza sul mercato globale, puntando su qualità, prestazioni e stile.

In base al successo commerciale di questi veicoli negli anni successivi ne arriveranno altri. Imparato ha confermato che per ogni veicolo di successo Alfa Romeo dopo il 2027 ne lancerà un altro. Inoltre si stanno facendo valutazioni su altri tipi di carrozzeria come berline, coupé, roadster, etc. Vedremo dunque che novità arriveranno.