Alfa Romeo grande protagonista per Stellantis ai Boadilla Cars

All’insegna del motto “Le auto più impressionanti del mondo, gratis”, il Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte si veste a festa il 18 e 19 maggio per ricevere le ultime novità automobilistiche del momento. Stellantis partecipa a questa mostra, organizzata da “Más que Coches”, con 15 modelli di 5 dei suoi marchi in cui mostra sia le sue proposte più sorprendenti in diversi segmenti, sia le sue tecnologie e i suoi motori elettrificati più avanzati. Tra questi un ruolo di primo piano lo avrà Alfa Romeo.

Boadilla Cars: Alfa Romeo tra i brand di Stellantis presenti all’evento

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 da 280 CV è il top di gamma di questo modello e la protagonista dello spazio del marchio italiano presso Boadilla Cars. Si tratta di una versione ad alte prestazioni con trazione integrale e oltre 80 km di autonomia 100% elettrica nel ciclo urbano. Porta ulteriormente il carattere rivoluzionario del Tonale nella storia della casa automobilistica del Biscione, incarnando la sua metamorfosi verso la mobilità elettrificata, che culminerà con la conversione del marchio in un’azienda completamente elettrica nel 2027.

Una trasformazione che non implica una rinuncia a identità del marchio ma un’evoluzione per entrare in una nuova era, con soluzioni innovative, uniche ed esclusive che rafforzano il suo DNA per reinventare l’auto sportiva nel 21° secolo.

Accanto ad essa, i visitatori potranno vedere Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV della storia del marchio, con cui parte alla conquista delle nuove generazioni di “alfisti”, amanti dello stile sportivo e delle prestazioni di berline e coupé del marchio, ma con un occhio alla versatilità, allo spazio interno e alla robustezza dei SUV.

Sarà presente anche Alfa Romeo Giulia con il meglio del DNA dinamico del marchio milanese, come design italiano, ed elementi che hanno definito modelli leggendari del marchio, come i fari 3+3 e il frontale “trilobo”. Inoltre, la berlina di segmento D del Biscione offre uno spazio interno ampio e confortevole che, insieme ai suoi 480 litri di bagagliaio, lo rendono un veicolo ideale per viaggiare con la famiglia. Al volante, la Nuova Alfa Romeo Giulia sfrutta tutta l’esperienza del “Biscione” in Formula 1 per offrire la massima agilità e dinamismo.

Grazie all’utilizzo di materiali ultraleggeri come l’alluminio nella base dei motori o il carbonio nell’albero di trasmissione, si ottiene una perfetta distribuzione del peso. È stato svolto un ampio lavoro per ottenere una manovrabilità straordinariamente precisa che, combinata con un cambio automatico ZF a 8 velocità con leve del cambio in alluminio, garantisce una manovrabilità senza rivali in curva.