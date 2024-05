Fiat 600 Hybrid e Pigna, una collaborazione che mette al bando il colore grigio

Si avvicina l’estate ed è tempo di tornare ai colori in tutto e per tutto. Fiat, quindi, guarda al presente e, soprattutto, al futuro con un’attenzione particolare ai colori. Non è casuale la recente decisione del marchio italiano in Stellantis di eliminare il grigio dalla gamma cromatica dei suoi modelli. La strategia si muove esattamente in questa direzione: via con i colori, con le tinte più interessanti e (qualcuno non sarà d’accordo) meno “piatte”.

Arriva in questo contesto la nuova collaborazione con Pigna. La palette di colori della nuova Fiat 600 Hybrid, infatti, colorerà quaderni e notebook Pigna. Per la prima volta, inoltre, nascerà una scatola di pennarelli che includerà tutti i colori presenti nella gamma Fiat, quindi tutti tranne il grigio. Si tratta di una particolarità che lega i due brand per questa collaborazione. Il grigio, però, serve, eccome se serve tra le matite colorate.

Questa partnership include anche un progetto educativo che utilizza tra i materiali inclusi proprio i quaderni Pigna come strumento per informare e sensibilizzare le nuove generazioni sui vantaggi di una mobilità più sostenibile, in particolare attraverso l’uso di auto elettriche e ibride.

L’obiettivo è quello che stanno tentando molti soggetti, non solo nel settore dell’Automotive. Vale a dire, promuovere una cultura ambientale rispettosa, consapevole e informata che abbraccia i valori di qualità, sostenibilità e inclusività, proprio come dichiarato da Stellantis.

La protagonista assoluta di questa iniziativa, neanche a dirlo, è la nuova 600 Hybrid, la prima Fiat a non essere più prodotta in colore grigio e la prima a offrire anche una vera “cromoterapia”. Questa funzionalità permette ai clienti di selezionare fino a otto colori diversi per l’illuminazione ambientale, con un totale di 64 abbinamenti diversi selezionabili in base al colore dell’auto.

“Il colore è parte del nostro DNA e di quello degli italiani. Fiat è il marchio dei colori perché vuole portare ottimismo e positività nelle strade delle nostre città,” ha dichiarato Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth, in occasione della presentazione della Fiat 600 Hybrid. “Insieme a Pigna, vogliamo ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività il domani. Questa è anche una delle missioni della nuova Fiat 600, elettrica e ibrida, con cui continuiamo il nostro percorso tra le famiglie, i giovani e tutti coloro che cercano design e affidabilità in un’auto accessibile”.