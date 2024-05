Alfa Romeo: ecco la prima mossa in caso di successo di Junior, Stelvio e Giulia

Il numero uno di Alfa Romeo Imparato ha detto chiaramente che quello che accadrà dal 2027 in poi dipenderà dal successo commerciale di Junior, Stelvio e Giulia. Dopo il SUV compatto che ha debuttato lo scorso 10 aprile toccherà nel 2025 a Stelvio e poi nella primavera del 2026 a Giulia.

Alfa Romeo: ecco quale sarà il primo modello ad arrivare in caso di successo di Junior, Giulia e Stelvio

Ma cosa accadrà se queste tre auto dovessero vendere secondo quelle che sono le previsioni? Il primo nuovo modello ad essere annunciato dovrebbe essere un nuovo SUV di segmento E lungo quasi 5 metri che nascerà suna versione allungata della piattaforma STLA large e che molto probabilmente sarà prodotto in Italia anche se al momento non si può escludere che questa auto venga assemblata in uno degli stabilimenti del gruppo Stellantis in Nord America.

Questa auto di Alfa Romeo che al momento non ha ancora un nome riporterà dunque la casa automobilistica del Biscione nel segmento E e dovrebbe inoltre dare un grosso contributo alla crescita delle immatricolazioni dello storico marchio milanese nel mercato auto premium a livello globale finendo finalmente per fare breccia nel cuore dei clienti di mercati importanti come quello americano, quello cinese e quello giapponese.

Dunque dovrebbe essere proprio questo il primo annuncio che sarà fatto nei prossimi anni a proposito del futuro di Alfa Romeo dal 2027 in poi. Ovviamente in caso di successo commerciale di Junior, Giulia e Stelvio questa sarebbe solo la prima di numerose novità. Altro modello molto caldo è una erede di Giulietta una berlina compatta dalle linee coupè che potrebbe prendere il nome di nuova Brera o nuova Alfetta. Non si esclude inoltre l’arrivo di una nuova berlina coupè più grande di Giulia per conquistare definitivamente il mercato premium americano. Più difficile l’arrivo di una nuova Duetto che però potrebbe tornare in edizione limitata con il programma Bottega.