Le Leapmotor, in Italia, non saranno vendute come Fiat

In accordo con il fatto che Stellantis ha rilevato il 21% di Leapmotor, il prossimo arrivo in Italia dei modelli del costruttore cinese, ormai sempre più vicino, permette di ragionare su alcune prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Quattroruote, il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha innanzitutto ammesso che l’arrivo delle prime Leapmotor, in Italia e in Europa, mediante distribuzione affidata al Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA non comporterà l’applicazione di un rebranding a marchio Fiat.

Lo stesso Carlos Tavares ha infatti ammesso che le prossime Leapmotor vendute alle nostre latitudini manterranno la loro denominazione originale, esulando quindi dalla possibilità di essere rimarchiate col logo del costruttore torinese. Come avevano fatto intendere alcune indiscrezioni. In Europa arriveranno infatti a breve le Leapmotor T03 e C10 che quindi manterranno tale denominazione, senza introdurre alcuna parentela con Fiat.

L’annuncio, utile a spegnere le voci di chi credeva che le elettriche a marchio Leapmotor si sarebbero chiamate Fiat dalle nostre parti, è arrivato a margine di una conferenza stampa di presentazione delle novità espresse dalla joint venture appunto fra Stellantis e Leapmotor. Va escluso quindi qualsiasi tentativo di questo tipo.

Va poi ricordato che oggi Stellantis non ha acquisito la cinese Leapmotor, che piuttosto prosegue in Cina le proprie attività in maniera indipendente. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha rilevato infatti il 21% del costruttore grazie a un’operazione da 1,5 miliardi di euro che ha portato alla nascita della società Leapmotor International (di diritto olandese). Parliamo di una vera e propria joint venture con il 51% del capitale affidato a Stellantis (il 49% a Leapmotor), il cui compito sarà quello di commercializzare veicoli a marchio Leapmotor al di fuori della Cina; Stellantis ha infatti intenzione di esportare le elettriche del costruttore cinese anche in Sud America, in Medio Oriente e pure in India con l’intenzione di ipotizzare produzioni locali. La strategia iniziale ragiona su sei modelli differenti, visto che dopo le già confermate T03 e C10 arriveranno un SUV di medie dimensioni e due hatchback per i Segmenti B e C. Un nuovo B-SUV è invece previsto per il 2027.