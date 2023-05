Nuova Alfa Romeo Stelvio: nel 2026 rivoluzione totale?

Nuova Alfa Romeo Stelvio è una delle vetture più attese tra quelle ufficialmente confermate dal numero uno della casa automobilistica milanese, il CEO Jean-Philippe Imparato. La vettura avrà una seconda generazione che arriverà nel corso del 2026. Questa auto continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma del brand premium di Stellantis che il gruppo automobilistico intende trasformare in un vero e proprio marchio globale con cui sfidare rivali del calibro di Audi, Bmw e Mercedes nei principali mercati auto del mondo compresi Cina e Stati Uniti.

Ecco come potrebbe cambiare la nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2026



Nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà quando la rivoluzione elettrica del Biscione sarà già cominciata. Ricordiamo infatti che nel 2024 arriverà la prima auto elettrica di Alfa Romeo. Si tratterà di un SUV compatto che però in gamma avrà anche versioni con motore a combustione. Nel 2025 assisteremo invece al debutto della prima auto solo elettrica del Biscione. Quasi certamente si tratterà della nuova Alfa Romeo Giulia.

A quel punto sarà la volta di Stelvio che a quanto pare avrà molto in comune con la nuova berlina Giulia a partire dalla piattaforma STLA Large fino ad arrivare alla gamma di soli motori elettrici con versione base da circa 350 cavalli e top di gamma Quadrifoglio da circa 1.000 cavalli.



A proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio in tanti si domandano se rispetto al modello attuale ci sarà una vera rivoluzione oppure si tratterà di una semplice evoluzione stilistica. Ovviamente da quando si è saputo con certezza che una seconda generazione del SUV arriverà, sul web le ipotesi sul suo design si sono sprecate. Qui ad esempio vi mostriamo un render tratto da un video del canale YouTube Motors che ipotizza l’aspetto di questa auto quando finalmente la nuova generazione sarà rivelata.



La nuova Alfa Romeo Stelvio continuerà ancora per molti anni ad essere un modello fondamentale nella futura gamma della casa automobilistica milanese che disporrà di altri SUV. Infatti oltre al Tonale e allo stesso Stelvio è previsto l’arrivo di un SUV compatto di segmento B erede di MiTo. In futuro, dopo il 2027 possibil anche l’arrivo di un quarto SUV. SI tratterebbe di un modello di segmento E che dunque rappresenterebbe la nuova top di gamma del marchio.



La nuova Alfa Romeo Stelvio continuerà ad essere prodotta in Italia. Al momento non è stato ancora confermato ufficialmente il suo luogo di produzione ma sembra abbastanza probabile che possa essere ancora lo stabilimento Stellantis di Cassino come avvenuto con la prima generazione. Del resto proprio negli scorsi mesi abbiamo saputo che Cassino ospiterà in futuro la produzione di auto su piattaforma STLA Large.

A proposito di questo arrivo dobbiamo precisare che non ci sono ancora notizie certe, anche se pare che il modello non avrà 7 posti a sedere e inoltre dovrebbe avere un aspetto sportivo stile SUV coupé. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito della futura gamma di SUV di Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi, dove senza dubbio la nuova Alfa Romeo Stelvio continuerà ad avere un ruolo molto importante.