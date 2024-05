Nuova Alfa Romeo Giulietta: se si farà ecco quale sarà la sua arma migliore

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere una delle novità che caratterizzeranno la gamma della casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni. Il suo arrivo non è sicuro anche se in più occasioni il CEO del Biscione Jean Philippe Imparato ha dichiarato che potrebbe arrivare dopo il 2027 una berlina compatta da affiancare ad Alfa Romeo Tonale. Molto dipenderà da quella che sarà la situazione geopolitica globale e anche dei risultati commerciali conseguiti da Tonale, Junior, Giulia e Stelvio che nel frattempo saranno arrivati sul mercato.

Ecco quale sarà l’arma segreta della nuova Alfa Romeo Giulietta se si farà

Non è detto nemmeno che questa auto si chiamerà nuova Alfa Romeo Giulietta. Infatti Imparato in passato per parlare di questa auto oltre che il nome di Giulietta ha fatto anche il nome di Alfetta e più di recente quello di nuova Alfa Romeo Brera. Da quello che abbiamo capito se si farà questa auto nascerà su piattaforma STLA Medium e forse sarà solo elettrica ma non è certo. Molto dipenderà da quello che accadrà in futuro e dalle decisioni che saranno prese dal mondo politico sulle auto a zero emissioni.

Il luogo di produzione della nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere Melfi, secondo indiscrezioni. Qui l’auto potrebbe venire prodotta insieme alla nuova Lancia Delta, auto con cui questo modello potrebbe avere molte cose in comune. Di certo se tale auto si farà ci sarà una versione top di gamma quadrifoglio ad alte prestazioni.

Nuova Alfa Romeo Giulietta o come si chiamerà questa auto avrà le sembianze di una berlina coupè a coda tronca con il nuovo stile di Alfa Romeo. L’arma principale di questa vettura sempre che il suo arrivo sarà confermato sarà di certo la sportività. Per distinguerla in maniera netta da Tonale, si tratterà di una proposta davvero sportiva e accattivante con uno stile molto aggressivo e aerodinamico. Insomma si tratterà di una vettura che piacerà molto agli alfisti con un assetto basso e che metterà al centro di tutto il guidatore garantendo un grande piacere di guida nel tipico stile di Alfa Romeo.