Maserati MSG Racing: buoni risultati a Londra per Mortara e Günther

Nell’ambito della Formula E, Maserati MSG Racing ha segnato la propria presenza nel contesto dell’E-Prix di Londra 2023. Edoardo Mortara ha portato a termine con successo la prima delle due gare, conquistando un posto fra i primi 10, nonostante l’incidente iniziale.

Il team, noto per le sue prodezze nel fine settimana romano, dove aveva ottenuto il suo quarto podio stagionale, ha segnato il suo ritorno sulla pista ibrida indoor/outdoor dell’ExCel di Londra. Nonostante un’esibizione di valore durante le prove libere, il Tridente non è riuscito a entrare nella fase dei duelli nelle qualifiche, per una questione di decimi di secondo.

Maserati MSG Racing: il team del Tridente conclude la nona stagione di Formula E con un buon risultato

Mortara e il suo compagno di squadra Max Günther hanno iniziato la competizione rispettivamente dall’11ª e 14ª posizione. Adottando una tattica prudente e strategica, entrambi i piloti sono riusciti a guadagnare terreno nel primo giro della gara.

Nel corso della competizione, Mortara – giunto nono – è stato coinvolto in un incidente con Stoffel Vandoorne del team DS Penske. L’incidente ha costretto il pilota a rientrare ai box per riparazioni al settimo giro. Nel frattempo, Günther è entrato nella top ten superando Norman Nato mentre il pilota italo-svizzero ha utilizzato strategicamente l’Attack Mode per guadagnare posizioni.

Malgrado l’incidente a inizio gara che ha coinvolto Sacha Fenestraz e l’ingresso di una seconda safety car, Maserati MSG Racing ha mantenuto la calma. Con Max Günther costretto a riparazioni durante la sospensione e riprendendo la gara dalla 15ª posizione, Mortara ha invece ripreso la competizione dal nono posto grazie a una guida prudente.

La gara si è conclusa con l’ottava posizione di Mortara e la 10ª del pilota tedesco, che però è stato penalizzato con 5 secondi per un incidente nei giri precedenti. In seguito a una serie di penalità a carico degli altri piloti, Mortara è riuscito a raggiungere la sesta posizione.

Le dichiarazioni di Rossiter e Sgro

James Rossiter, Team Principal di Maserati MSG Racing, ha commentato l’intera stagione di Formula E come un viaggio molto importante, nonostante alcune difficoltà incontrate nell’ultima gara.

Edoardo Mortara, dal canto suo, si è detto orgoglioso del risultato ottenuto nonostante una gara caotica. Max Günther ha descritto l’evento come ricco di colpi di scena, ma ha espresso determinazione e motivazione in vista della grande finale. Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse, ha infine sottolineato l’intensità della gara e l’impegno del team a offrire un grande spettacolo finale.