Maserati torna sul podio a Roma con l’E-Prix di Formula E

Nel contesto storico dell’E-Prix di Roma 2023, Maserati MSG Racing ha conseguito una performance spettacolare, con Maximilian Günther che ha sollevato la celebre icona del Tridente sul podio per la prima volta dal 1957, anno dell’ultima gara di casa del prestigioso marchio italiano.

La coppia di piloti, Günther ed Edoardo Mortara, si è distinta per le notevoli prestazioni durante le fasi preliminari della competizione. Durante le prove libere, infatti, sono emersi come contendenti di rilievo. Il loro slancio iniziale li ha portati a qualificarsi per la fase dei duelli, garantendosi un posto tra i primi quattro dei gruppi A e B.

Maserati Tipo Folgore a Roma

Maserati: Maximilian Günther ha portato il Tridente nuovamente sul podio

Nonostante non abbiano prevalso nei confronti diretti con Sacha Fenestraz e Mitch Evans, la solida performance di Mortara nella prima fase di qualificazione gli ha permesso di partire dalla sesta posizione mentre Günther dall’ottava. I 300 kW di potenza ha permesso di avere un’opportunità chiave durante la gara, consentendo ad entrambi i piloti di recuperare terreno, malgrado un primo giro non al top.

Mantenendo un ritmo costante, Mortara e Günther hanno mantenuto rispettivamente la settima e l’11ª posizione fino al terzo giro, quando un incidente di André Lotterer alla curva 6 ha richiesto l’intervento della safety car.

La gara è ripresa al quinto giro, per essere nuovamente interrotta al nono a causa di un incidente alla stessa curva che ha coinvolto diverse monoposto elettriche e che ha portato all’onda rossa. Purtroppo, Edoardo Mortara non ha potuto evitare l’incidente, ma fortunatamente è uscito illeso, come tutti gli altri piloti coinvolti.

Dopo un lungo intervallo, la gara è stata ripresa con una seconda partenza dalla griglia, e l’unico pilota Maserati rimasto in gara, Günther, è partito dalla sesta posizione, eseguendo una partenza impeccabile.

Il tedesco di Maserati MSG Racing ha attivato l’Attack Mode al 12° giro, ritrovandosi in settima posizione, e ha sfruttato i 350 kW di potenza della sua Maserati Tipo Folgore per avanzare fino al quinto posto.

Al 18° giro, ha sorpassato Fenestraz, piazzandosi al quarto posto. Poi, attivando l’Attack Mode per l’ultima volta al 19° giro, è entrato a far parte del gruppo di piloti che lottavano per il terzo posto. Nell’ultima fase della gara, ha superato Jake Dennis, guadagnando il terzo posto e conseguendo così il suo quarto podio nella stagione 2023.

Questo evento ha segnato la fine di un’assenza di 66 anni della storica casa automobilistica modenese nelle corse casalinghe mondiali per monoposto, con il ricordo di quando Juan Manuel Fangio si piazzò al secondo posto nel Gran Premio d’Italia nel 1957.

Le dichiarazioni del team

James Rossiter, Team Principal di Maserati MSG Racing, ha commentato la gara definendola un carosello di emozioni. Ha espresso la sua gratitudine per l’incolumità di Mortara dopo l’incidente, lodando l’efficacia dei sistemi e delle procedure di sicurezza predisposti dalla Formula E e dalla FIA.

Rossiter ha evidenziato l’ottima preparazione per la gara e ha lodato il team e Max Günther per l’eccellente strategia che ha consentito il quarto podio della stagione. Guardando avanti, Rossiter ha anticipato il duro lavoro che il team avrebbe svolto per affrontare i problemi riscontrati durante la gara, con l’obiettivo di tornare in pista il giorno successivo più forti che mai.

Mortara ha espresso la sua delusione per la fine prematura della sua gara, ma ha anche condiviso la sua gioia per il successo del suo compagno di squadra, affermando che dimostra quanto fosse buona la loro Tipo Folgore. Il pilota italo-svizzero ha espresso la sua gratitudine al team e l’entusiasmo per la possibilità di correre nuovamente il giorno successivo.

Günther ha espresso la sua emozione per essere salito sul podio con Maserati in casa per la prima volta in Formula E. Ha descritto il fine settimana come una sfida, con qualche piccolo intoppo da risolvere per il giorno successivo. Ha lodato il team per la qualificazione e la grande gara corsa, e si è detto entusiasta per il podio, che ha superato le sue aspettative.

Giovanni Sgro, responsabile di Maserati Corse, ha rilevato l’importanza dell’incolumità di tutti i piloti coinvolti nell’incidente. Ha poi elogiato la rimonta di Günther dopo la seconda partenza e ha espresso la sua euforia per il podio meritato.

Ha concluso con l’entusiasmo per la prossima gara a Roma e ha definito la stagione di Maserati in Formula E un punto di riferimento nella storia moderna del marchio, particolarmente dopo il terzo posto ottenuto, che fornisce un grande slancio per il futuro.