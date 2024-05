Maserati GranCabrio Trofeo al Motor Valley Fest 2024

Domani entra nel vivo il Motor Valley Fest 2024, in programma fino a domenica 5 maggio. Maserati sarà presente al grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori, nella città di Modena, patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’evento, giunto alla sesta edizione, metterà insieme i grandi nomi dell’arte a quattro ruote, che in Emila Romagna prende forma meglio che altrove.

Nel luogo delle sue origini, il marchio del “tridente” contribuirà con le sue note ad impreziosire questo appuntamento di passione, aggiungendo ulteriore magia al ricco ventaglio di attrazioni. Maserati è uno dei nomi dell’automobilismo che hanno reso grande il territorio emiliano, regalando emozioni e sogni agli appassionati.

Al Motor Valley Fest 2024 si potrà ammirare, per la prima volta in Italia, la GranCabrio Trofeo, nuova protagonista della gamma, che offrirà il fascino dei suoi lineamenti nel Cortile d’onore del Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena. L’esemplare in mostra, con carrozzeria in tinta Night Interaction e interni rosso a contrasto, offre una combinazione cromatica di notevole fascino, dove le note sportive si miscelano a quelle glamour.

Maserati GranCabrio Trofeo: emozioni Made in Italy

Foto Maserati

Sotto il cofano anteriore di questa Maserati decappottabile pulsa un motore V6 Nettuno biturbo da 550 cavalli, che distende i suoi muscoli con gradevoli note musicali, la cui presenza rende ancora più grande la capacità del modello di regalare emozioni.

Dotata di una tecnologia molto evoluta, la granturismo scoperta del “tridente” fa assaporare al meglio il gusto della libertà, in un quadro dinamico di notevole finezza caratteriale. Qui il piacere di guida sportivo si miscela al comfort e al lusso, godibili en plein air. Buono lo spazio a disposizione dei quattro ospiti che l’auto modenese può accogliere a bordo. La Maserati GranCabrio Trofeo è una bella prova di bravura del marchio.

Il costruttore modenese sarà presente al Motor Valley Fest 2024 anche nella conferenza inaugurale dell’evento, con Giovanni Perosino (Chief Marketing and Communication Officer), e nei Talent Talks, rivolti agli studenti per raccontare loro il mondo automotive. Come fanno sapere gli uomini Maserati, l’evento emiliano rappresenta un’occasione unica per condividere considerazioni sul presente e sul futuro dell’automotive, seguendo una formula collaudata e coinvolgente. Un modo per riflettere su quanta strada e storia è stata fatta, e su quanta ne verrà ancora percorsa nella Motor Valley.