Maserati ricrea il rombo del V8 come colonna sonora dei suoi nuovi veicoli elettrici

Le auto elettriche attualmente per affermarsi devono risolvere molti problemi. Tra questi il più importante è il prezzo considerato troppo alto da molti. Altro problema è quello relativo all’autonomia che secondo alcuni non è sufficiente a garantire serenità. Infine anche i tempi di ricarica sono considerati da molti come uno dei principali motivi per non acquistare un’auto elettrica. Quando finalmente questi problemi saranno risolti si dovranno fare i conti anche con altre questioni. Una di queste è quella che riguarda il suono del motore. Maserati sta lavorando a questo e ha deciso di ricreare il rombo del suo motore V8 per le sue future auto elettriche.

Maserati ha analizzato il suono del suo motore V8 e ha trovato il modo di ricrearlo sulle sue auto elettriche

“La solida esperienza di guida di una Maserati è fondamentale, è molto importante”, afferma Davide Danesin, responsabile dell’ingegneria. “Abbiamo fatto un enorme sforzo di sviluppo per sviluppare la corretta esperienza sonora.” Questo processo di sviluppo ha visto gli ingegneri della casa automobilistica del Tridente analizzare l’elettricità che passa attraverso l’inverter nei modelli elettrici Maserati. Questo, dice Danesin, ha dato agli ingegneri dell’azienda una buona idea di come si stava comportando l’auto in un dato momento, sia che stesse accelerando, frenando o semplicemente aspettando ferma al semaforo.

Tuttavia, il suono riprodotto verso il mondo esterno non era semplicemente il rumore amplificato di un motore elettrico, poiché Danesin afferma che questo “suono elettrico non è molto piacevole da ascoltare” a causa delle sue alte frequenze. Così, invece, l’azienda ha cercato qualcosa di un po’ più appariscente per il suo suono: il V8 che si trova in auto come la Ghibli Trofeo.

“Abbiamo estratto alcune caratteristiche dal nostro V8 e sostanzialmente abbiamo definito l’impronta digitale del suono Maserati”, afferma Danesin. “E abbiamo applicato questa impronta digitale sulla modulazione dell’inverter. Abbiamo poi generato un nuovo suono, che è il suono Folgore di tutte le nostre auto”. La stessa firma uditiva è riprodotta nei tre modelli elettrici di Maserati , che includono GranCabrio Folgore, GranTurismo Folgore e Grecale Folgore. In ciascuno, la nota del motore generata viene riprodotta tramite un massimo di 21 altoparlanti provenienti dal marchio hi-fi italiano Sonos Faber, con i passeggeri in macchina e quelli sulla strada fuori trattati con il suono sintetizzato.