Nuova Fiat Panda: ecco quanto potrebbe costare

Il 2024 sarà l’anno della nuova Fiat Panda. Sarà questa una delle novità più attese sul mercato almeno per quello che concerne il gruppo Stellantis. Secondo le ultime indiscrezioni l’auto potrebbe essere ufficialmente svelata l’11 luglio del 2024, giorno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggerà 125 anni. Di questa auto è stato detto di tutto. Sarà molto diversa dal modello attuale, rappresenterà una sorta di vera e propria rivoluzione per Fiat dando origine ad una nuova famiglia di veicoli da cui poi deriverà un secondo modello che forse si chiamerà nuova Fiat Multipla etc.

In tanti si domandano da che prezzo partirà la nuova Fiat Panda che debutterà il prossimo anno forse l’11 luglio 2024

Della nuova Fiat Panda abbiamo di recente saputo che sarà prodotta all’estero su piattaforma STLA Small e non sarà solo elettrica. In gamma ci dovrebbe essere spazio anche per una versione ibrida. La vettura sarà lunga circa 4 m e assumerà le vesti di crossover compatto, il terzo nel segmento B per Fiat dopo la 500X e la nuova 600 appena presentata. Quello che in tanti si domandano a proposito di questa auto è quello che sarà il suo prezzo.

In più occasioni infatti vi abbiamo detto che la nuova Fiat Panda punterà su di un rapporto qualità prezzo molto interessante e sicuramente migliore rispetto a quello della nuova 600 o della nuova 500. Infatti si tratterà della capostipite di una nuova famiglia di auto Fiat sulla base della concept car Fiat Centoventi, che si proporrà sul mercato come rivale di Dacia con prezzi a dir poco abbordabili.

Quello che dunque tutti si domandano è da che prezzi si partirà. Infatti dando per scontato che la versione elettrica sarà come sempre la più cara e che comunque si andrà vicini ai 30 mila euro, desta curiosità la versione ibrida entry level. A nostro avviso è assai probabile che si possa partire da meno di 20 mila euro un prezzo al di sotto di quello delle dirette concorrenti che potrebbe regalare a Fiat un grosso vantaggio nel conquistare nuove quote di mercato in un segmento dove la concorrenza è davvero numerose e spietata.