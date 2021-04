Nuove Fiat Punto, Panda e Centoventi: una è di troppo?

Lo scorso anno è stato confermato che Fiat tornerà nel segmento B del mercato dopo un’assenza che dura da alcuni anni e più precisamente dall’addio di Fiat Punto nel 2018. In futuro però la principale casa automobilistica italiana vuole tornare a dire la sua in quel segmento che continua ad avere una certa importanza a livello di vendita in particolar modo in Europa. Il ritorno del marchio di Torino avverrà con due vetture. Questo almeno secondo quanto anticipato lo scorso anno da Oliver Francois.

Dovrebbero essere due le nuove auto che Fiat lancerà nel segmento B nei prossimi anni: chi rimane fuori?

Al momento ci si chiede quali saranno questi due modelli. Si era infatti parlato di una nuova Fiat Punto, dello spostamento di segmento di Fiat Panda e della versione di produzione di Centoventi. A quanto pare solo due di questi modelli arriveranno sul mercato nei prossimi anni. Uno dei due sarà costruito a Tychy in Polonia su piattaforma CMP messa a disposizione da Stellantis. Si dovrebbe trattare di un B-SUV al pari di quanto avverrà con Alfa Romeo e Jeep, ma non possiamo escludere al momento, in mancanza di notizie ufficiali, che si possa trattare di altro.

Qualcuno ipotizza che in realtà non si tratterebbe di un SUV ma di una nuova Fiat Punto. Non possiamo nemmeno escludere che se davvero tornerà una berlina compatta in casa Fiat si possa chiamare in altro modo. Altri invece pensano che sia proprio la sostituta di Panda il modello che sarà prodotto nel 2023.

Se però dovessimo scommettere su quale modello sarà per il momento messo da parte, punteremmo sulla versione di produzione del concept Centoventi. Al momento infatti di questo veicolo si sono perse le tracce. Dunque è possibile che alla fine sia proprio questo l’auto che non troverà spazio nella gamma di Fiat nei prossimi anni mentre sembrano crescere le possibilità di vedere in futuro un B-SUV e una berlina compatta.

Ti potrebbe interessare: Fiat Centoventi: dove è finita l’elettrica dalle interessanti caratteristiche?

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI