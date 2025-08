Alfa Romeo: crescita a doppia cifra in Italia a luglio 2025 e nei primi 7 mesi dell’anno

Alfa Romeo continua a crescere sul mercato italiano, con luglio che segna 1.962 immatricolazioni, pari a un incremento del 14 per cento rispetto allo stesso mese del 2024, portando la quota di mercato all’1,7 per cento (+0,3 punti). Nei primi sette mesi del 2025 le vendite raggiungono 18.847 unità, in aumento del 35 per cento anno su anno, con una market share dell’1,9 per cento (+0,5 punti).

Prosegue il trend di crescita di Alfa Romeo sul mercato italiano a luglio 2025

Questi risultati confermano l’efficacia di una strategia basata su una gamma in linea con l’identità Alfa Romeo e su un’offerta che combina sportività, tecnologia e design italiano. Protagonista del momento è la Junior, B-SUV sportivo che interpreta in chiave compatta e accessibile lo spirito del marchio, proponendo una gamma completa che va dall’Elettrica Veloce da 280 CV alla nuova Ibrida Q4.

Tonale resta un pilastro dell’offerta, con 100.000 unità prodotte a Pomigliano d’Arco. Modello simbolo della transizione energetica di Alfa Romeo, unisce stile, prestazioni e innovazione, posizionandosi come riferimento tra i C-SUV Premium.

A completare l’offerta Alfa Romeo ci sono Giulia e Stelvio, modelli che nei rispettivi segmenti continuano a rappresentare l’essenza della sportività del marchio, unendo un design elegante e senza tempo a una dinamica di guida appassionante. Nel corso degli anni, queste vetture hanno saputo evolversi mantenendo intatta la loro identità, consolidando la reputazione del brand nel mondo delle berline e dei SUV ad alte prestazioni.

Le performance registrate a luglio e nell’intero anno confermano la solidità della strategia Alfa Romeo, fondata su un posizionamento definito, una gamma equilibrata e una visione concreta della mobilità futura. Questa evoluzione coerente testimonia l’ambizione del marchio di affermarsi come protagonista nel panorama premium, restando fedele ai propri valori storici e a quello spirito audace che lo contraddistingue da sempre, proiettandolo verso nuove sfide senza rinunciare alla sua tradizione di eccellenza.