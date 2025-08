Citroën: C3 e C3 Aircross contribuiscono alla crescita del brand in Italia

Secondo i dati di Dataforce, nei primi sette mesi del 2025 Citroën ha consolidato la sua posizione di leadership sul mercato italiano, evidenziando una crescita del 3,9 per cento nella quota di mercato complessiva e un incremento del 0,3 per cento nel segmento privati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il brand si distingue anche nel settore delle auto elettriche, mantenendo la seconda posizione assoluta con una quota del 7,2 per cento, confermando l’appeal delle sue vetture a zero emissioni per accessibilità, comfort e sostenibilità.

Nei primi sette mesi del 2025 Citroën ottiene una market share complessiva del 3,9% sul mercato italiano

A sostenere la crescita di Citroën è soprattutto la Nuova C3, pilastro della gamma e simbolo del successo commerciale del marchio. Nei primi sette mesi del 2025 è risultata l’auto a benzina più venduta in Italia in tutti i segmenti e leader, nel proprio, tra le 100 per cento elettriche. Giunta alla quarta generazione, dopo circa 6 milioni di unità vendute nel mondo, è stata completamente rinnovata con un design audace e nuove soluzioni per il segmento B. Moderna, versatile e accessibile, offre diverse opzioni energetiche e un approccio mirato a semplicità e benessere a bordo.

Ottimi risultati anche per il Nuovo SUV C3 Aircross, che a luglio ha registrato un +58% di immatricolazioni rispetto a giugno. Lungo 4,39 metri, abbina linee robuste e altezza da terra superiore a 200 mm a un abitacolo “C-Zen-Lounge” con sedili Advanced Comfort, sospensioni con doppi ammortizzatori idraulici e possibilità di configurazione a 7 posti, unica nel segmento.

L’offerta Citroën si completa con la Nuova AMI, disponibile anche in versione Buggy, e con il Nuovo SUV C5 Aircross, ora proposto anche in variante 100 per cento elettrica, che rappresenta la massima espressione di comfort e tecnologia del brand.