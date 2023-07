Stellantis Melfi: Tavares conferma la produzione di nuove auto su STLA Medium

Stellantis Melfi è uno degli stabilimenti più importanti del nostro paese per quanto concerne la produzione di auto. Attualmente la fabbrica produce Jeep Compass, Fiat 500X e Jeep Renegade. Ma ciò è destinato a cambiare nel giro di qualche anno. Nelle scorse ore il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha confermato ufficialmente che in questo importante sito produttivo a partire dai prossimi anni saranno prodotte nuove auto del suo gruppo sulla base della piattaforma STLA Medium che è stata ufficialmente presentata nelle scorse ore. Si tratterà di auto di segmento C e D che secondo il CEO sono le più importanti per il suo gruppo dato che rappresentano oltre 2 milioni di immatricolazioni l’anno.

Carlos Tavares ha confermato ufficialmente che a Melfi a partire dai prossimi anni saranno prodotte nuove auto su STLA Medium

Al momento Carlos Tavares non ha confermato quali auto saranno prodotte nello stabilimento Stellantis di Melfi a partire dai prossimi anni su piattaforma STLA Medium. Il portoghese non ha nemmeno confermato che queste auto saranno solo elettriche ricordando che la piattaforma è multienergia e che dunque non si esclude vengano realizzate anche versioni con motore a combustione. Per quanto riguarda l’identità di queste auto al momento Tavares non ha voluto fare nomi anche se si dice che le cose potrebbero cambiare la settimana prossima quando a Roma il numero uno di Stellantis incontrerà il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. In quella sede non si esclude che qualche nome possa essere fatto dal CEO portoghese.

Al momento si vocifera che tra le auto che potrebbero trovare spazio nelle linee di produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi vi possa essere la nuova Lancia Gamma. Si tratta della futura ammiraglia della casa automobilistica piemontese che come sappiamo Stellantis vuole rilanciare nei prossimi anni trasformandola in un brand premium in Europa. Oltre alla Gamma che sarà realizzata proprio su piattaforma STLA Medium arriveranno altri due modelli: Ypsilon e Delta.

Tornando a Melfi un altro modello di cui si parla con una certa insistenza a proposito di una futura produzione è la futura Opel Manta. Questo veicolo sarà fortemente imparentato nello stile con la nuova Lancia Gamma e dunque è probabile che le due auto saranno prodotte insieme. Per quanto riguarda invece le altre auto che potrebbero essere prodotte il mistero rimane fitto. Si vocifera che almeno un modello sarà di DS Automobiles ma non si esclude che le vetture prodotte dalla casa francese in terra lucana possano essere anche due.

Qualcuno ipotizza un modello Jeep altri parlano di un secondo modello Opel. Ovviamente certezze le avremo solo quando Carlos Tavares o altri dirigenti di Stellantis confermeranno ufficialmente di quali auto esattamente si tratta. Ricordiamo che ovviamente Melfi non sarà l’unico stabilimento al mondo a produrre auto su piattaforma STLA medium. Anche in Germania ad Eisenach, in Francia a Sochaux e Rennes saranno prodotte auto con questa tecnologia. Più avanti anche gli Stati Uniti ospiteranno la produzione di auto su STLA Medium. Ricordiamo che questa piattaforma è una delle quattro architetture BEV-centriche (Battery Electric Vehicle) che Stellantis utilizzerà per i suoi futuri modelli, insieme a STLA Small, STLA Large e STLA Frame. I veicoli basati sulla piattaforma Medium avranno una lunghezza di 4,00 – 4,70 m e una larghezza di 1,80 – 1,90 m. Le batterie avranno una capacità di 87 kWh o 104 kWh offrendo fino a 700 km di autonomia tra le ricariche. Stellantis prevede di offrire più di 75 modelli elettrici e raggiungere vendite globali annuali di 5 milioni di unità BEV entro il 2030.

Per quanto riguarda invece Melfi, ricordiamo che si tratta di un sito produttivo e un complesso industriale del gruppo FCA Italy, controllato dalla multinazionale Stellantis. È ubicato nel comune di Melfi, nella frazione San Nicola, in Basilicata. L’impianto è stato inaugurato nel 1993 ed è risultato nei primi anni duemila una delle fabbriche automobilistiche più produttive al mondo. Lo stabilimento produce attualmente la Fiat 500X, la Jeep Renegade e la Jeep Compass. Tuttavia, la situazione dello stabilimento è stata a lungo incerta a causa della crisi del settore automobilistico e della scarsa domanda dei modelli prodotti. Dopo l’annuncio di Tavares però la situazione sembra poter notevolmente migliorare in futuro per gli operai di questa fabbrica.