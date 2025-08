Leapmotor festeggia un mese di luglio da record in Italia

Leapmotor chiude luglio con risultati da primato, segnando il miglior mese nella sua storia commerciale in Italia. Con 371 immatricolazioni totali, il brand registra una crescita del 14% rispetto a giugno, confermando un trend in costante ascesa.

Leapmotor festeggia un mese di luglio da record, registrando il miglior risultato mensile di sempre

Nel comparto delle auto 100 per cento elettriche (BEV), il marchio raggiunge una quota di mercato record del 5 per cento, posizionandosi al settimo posto a livello nazionale. Ancora più rilevante la performance nel canale privati, dove Leapmotor conquista il terzo gradino del podio con una quota dell’8,9 per cento.

Tra i modelli, la protagonista è la Leapmotor T03, che a luglio si è affermata come l’auto elettrica più venduta in Italia, con 282 unità immatricolate. Leader indiscussa nel segmento A, la T03 si distingue per il perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata, efficienza e prezzo competitivo. Dotata di un motore da 95 CV, offre un’autonomia fino a 395 km in ambito urbano e supporta la ricarica rapida, passando dal 30 per cento all’80 per cento in soli 36 minuti.

Tali risultati rafforzano ulteriormente il ruolo di Leapmotor come protagonista emergente e sempre più rilevante nel panorama della mobilità elettrica, confermando la capacità del marchio di offrire soluzioni in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo e in costante crescita.

Gli automobilisti, oggi, sono sempre più attenti non solo alla sostenibilità ambientale e alla riduzione delle emissioni, ma anche alle prestazioni dinamiche, all’affidabilità tecnologica e alla qualità complessiva del prodotto. Leapmotor riesce a coniugare questi elementi con un approccio orientato all’accessibilità economica, rendendo i propri modelli appetibili a un’ampia fascia di utenti.

La combinazione di prezzo competitivo, dotazioni ricche e design funzionale permette al brand di posizionarsi in maniera solida in un mercato sempre più competitivo, intercettando le esigenze di chi desidera entrare nel mondo della mobilità a zero emissioni senza rinunciare a comfort, tecnologia e sicurezza. In questo modo, Leapmotor si consolida come riferimento del settore.