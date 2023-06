Nuova Fiat Multipla: il SUV con cui la casa italiana vuole rilanciare un nome storico

Fiat sta lavorando al lancio di un nuovo SUV di segmento C che potrebbe riportare in vita il nome storico di Multipla. Si tratta di un modello che avrà l’obiettivo di sostituire le attuali Tipo e 500X e di competere con le rivali europee e asiatiche nel mercato dei SUV compatti. La nuova Fiat Multipla dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,4 metri e presentare un design moderno e dinamico, ispirato al restyling da SUV della nuova Fiat 600, che avrà una dimensione di circa 4,1 metri. La Multipla sarà basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la stessa che verrà usata anche da altri marchi come Peugeot, Citroen e Opel per i loro futuri modelli elettrici.

Nuova Fiat Multipla: il nome storico potrebbe tornare nella gamma della casa italiana

La nuova Fiat Multipla sarà disponibile solo come veicolo completamente elettrico, con una batteria da circa 100 kWh e una potenza di circa 200 CV. L’autonomia dovrebbe superare i 500 km e la ricarica rapida potrà raggiungere i 270 kW. Non si esclude la possibilità di introdurre in futuro una versione ibrida o a benzina, a seconda dell’evoluzione del mercato verso la mobilità a zero emissioni.

La nuova Fiat Multipla sarà un modello razionale che si inserirà nella gamma della casa automobilistica italiana insieme alla futura hatchback di segmento B prevista per il 2023. Questa gamma si contrapporrà a quella emozionale composta da modelli come la nuova Fiat 500 e la nuova Fiat 600. Grazie a un elevato rapporto qualità-prezzo, la Multipla rappresenterà una delle soluzioni più convenienti tra i SUV compatti presenti sul mercato.

La nuova Fiat Multipla sarà prodotta nello stabilimento di Kenitra in Marocco, dove sarà prodotta anche la futura Fiat Topolino, e sarà lanciata nel 2024. Il prezzo dovrebbe partire da circa 30.000 euro. La Multipla avrà il compito di rilanciare il nome storico della monovolume prodotta tra il 1998 e il 2010, che si distingueva per la sua originalità e praticità, con sei posti su due file e un’ampia modularità degli interni. Qui vi mostriamo alcune immagini tratte da un video di qualche tempo fa realizzato dal designer Tommaso D’Amico che ha provato ad immaginare come sarà questo futuro modello.

Ricordiamo che Multipla è un nome storico di Fiat. La vettura è stata una monovolume compatta prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT dal 1998 al 2010. Il nome riprende quello di un’antenata omonima prodotta dal 1956 al 1967, che fu il primo monovolume della storia. La Multipla si distingueva per la sua originale configurazione a sei posti su due file, il suo design innovativo e le sue soluzioni tecniche avanzate, come le versioni a doppia alimentazione benzina-metano o GPL e la sospensione a ruote indipendenti. La Multipla ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio Car of the Year nel 1999 e l’inserimento nella mostra Different Roadsdel Museum of Modern Art di New York come esempio di nuova tendenza della motorizzazione di massa.



La Multipla ha subito due restyling nel corso della sua vita: il primo nel 2001, che ha modificato alcuni dettagli estetici e meccanici, e il secondo nel 2004, che ha cambiato radicalmente il frontale e il posteriore della vettura, rendendola più simile alle altre Fiat dell’epoca. La Multipla è stata sostituita nel 2010 dalla Fiat 500L Living, una versione allungata della 500L con sette posti.