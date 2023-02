Stellantis: in Basilicata 11 mila posti di lavoro a rischio?

In Basilicata cresce la preoccupazione per il futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi e per il suo indotto. La Cgil teme che il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici della fabbrica e anche delle aziende che lavorano a stretto contatto con essa siano a rischi. Si teme per circa 11 mila posti di lavoro che potrebbero andare persi in Basilicata nei prossimi anni se le cose dovessero andare nella maniera temuta dai sindacati.

Stellantis: in Basilicata cresce la preoccupazione per la fabbrica di Melfi e il suo indotto

L’uso massiccio di ammortizzatori sociali con perdita di salario e i continui stop alla produzione per mancanza di componenti non fanno dormire sogni tranquilli ai rappresentanti dei lavoratori che temono anche che il piano di Stellantis di costruire 4 nuove auto elettriche nella fabbrica tra cui il crossover di Lancia e la nuova Opel Manta possa subire qualche modifica. Questo in quanto la costruzione della nuova super linea e dell’area dedicata all’assemblaggio delle batterie non è ancora partita e questo fa temere ritardi e rinvii.

La situazione ovviamente è molto critica anche per l’indotto in quanto questi ritardi che rendono incerto il futuro finiranno per ricadere anche sulle spalle dei lavoratori che lavorano nelle piccole aziende dislocate sul territorio e che basano gran parte della loro attività proprio sulla produzione di auto dello stabilimento Stellantis di Melfi. Attualmente la fabbrica produce Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass. Con la futura generazione di Renegade la produzione sarà spostata altrove forse in Spagna.

La Fiat 500X invece con la fine della produzione della prima generazione cesserà di essere prodotta. Al loro posto come dicevamo poc’anzi arriveranno 4 nuove auto elettriche. Secondo i sindacati però la loro produzione non sarà sufficiente a garantire la piena occupazione dello stabilimento. Vedremo dunque da Stellantis che novità arriveranno a proposito di questo sito produttivo che è il più grande ed importante di tutto il Sud Italia.