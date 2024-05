Fiat Pulse e Fastback saranno le prime vetture ibride di Stellantis in Brasile

Fiat sta correndo per lanciare le prime auto ibride in Brasile già nel 2024 a seguito dell’investimento di 30 miliardi di R$ annunciato a marzo. La coppia formata da Fiat Pulse e Fiat Fastback sarà la prima a raggiungere i negozi con un set micro-ibrido (chiamato anche ibrido leggero).

Entro fine anno al debutto Fiat Pulse e Fastback Bio-Hybrid, prime ibride di Stellantis in Brasile

Queste versioni di Fiat Pulse e Fastback debutteranno nella seconda metà dell’anno, al più tardi all’inizio del 2025. I Suv saranno prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Betim (MG) grazie ad un investimento locale di 14 miliardi di R$. Dal Brasile dicono che Stellantis sta importando una linea di produzione di motori dalla Polonia per iniziare a produrre i primi ibridi in Brasile.

Le versioni ibride della Pulse e della Fastback si chiameranno Bio-Hybrid. Questa tecnologia è stata sviluppata dallo Stellantis Tech Center in Sud America, in collaborazione con fornitori, ricercatori e altri partner che fanno parte dell’ecosistema di innovazione guidato dall’azienda. Questa tecnologia sarà una caratteristica innovativa per la gamma di SUV del 2025 e aiuterà il marchio a conformarsi ai nuovi standard di emissioni del Proconve L8.

Le varianti Bio-Ibride della Pulse e della Fastback si distingueranno visivamente dalle altre. Subiranno alcune modifiche estetiche, soprattutto al frontale e alle ruote, e verranno classificate sotto le versioni sportive Abarth.

Attualmente, sia la Fiat Pulse che la Fastback condividono lo stesso motore 1.0 Turbo. Questo motore ha una cilindrata di 999 cm³, distribuita su 4 cilindri disposti in linea, per un totale di 12 valvole. La sua potenza massima raggiunge 125 CV (Benzina) a 5.750 giri/min o 130 CV (Etanolo) a 5.750 giri/min, mentre la coppia massima è di 20,4 kgf.m (Benzina) a 1.700 giri/min e 20,4 kgf.m (Etanolo) a 1.700 giri/min. Entrambi i veicoli sono dotati di cambio automatico a 7 marce.