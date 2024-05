Alfa Romeo Junior: in un video mostrata la versione coupé

Ieri vi abbiamo mostrato un render di una Alfa Romeo Junior coupé. Evidentemente l’idea deve essere piaciuta tanto che oggi a poche ore dal primo render è apparso un video del canale Mahboub1 che mostra un’altra ipotesi di questo ipotetico modello.

Un video anticipa quello che potrebbe essere il design di una futura Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior non avrà una versione coupé anche se secondo alcuni l’idea sarebbe interessante e potrebbe dare al modello ancora più sportività e personalità. I piani della casa automobilistica del Biscione per questo modello però sono altri. Infatti il CEO Imparato prevede che questa auto da sola sia in grado di garantire a livello globale tra le 50 mila e le 70 mila immatricolazioni. Dunque ciò significa che questa auto sarà il modello con più vendite in assoluto per quanto riguarda il brand premium di Stellantis.

Alfa Romeo Junior ha preso il posto che un tempo era di MiTo. Di per se si tratta di un SUV sui generis già molto sportivo senza dover avere una versione coupé. In futuro la casa automobilistica del Biscione potrebbe avere invece una nuova berlina coupè compatta erede della Giulietta che potrebbe affiancare Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato prendendo il nome di nuova Alfetta o nuova Brera. Per il momento sembra questo il piano del Biscione per quanto riguarda il ritorno di qualche coupé in gamma. Gamma che poi ovviamente nei prossimi anni si arricchirà anche le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio nel 2025 e nel 2026 ma quello è un altro discorso.