Stellantis Cassino: scatta lo sciopero a causa dei carichi di lavoro troppo pesanti

Questa mattina alle 8:30 è stato avviato uno sciopero dai lavoratori dello stabilimento Stellantis Cassino. Il motivo dello sciopero sarebbero i carichi di lavoro eccessivi. Si tratta di una protesta che non si verificava da molti anni presso lo stabilimento ciociaro di Stellantis sito a Piedimonte San Germano. Lo sciopero è stato proclamato dalla Uilm a cui poi si sono unite la Fiom-Cgil e il sindacato di base Flmu-Cub.

Carichi di lavoro eccessivi: sciopero allo stabilimento Stellantis Cassino

Da questa mattina in cui è iniziato lo sciopero, l’adesione presso lo stabilimento Stellantis Cassino ha già superato l’80 per cento. Al momento, solo la Fim-Cisl e la Fismic non hanno partecipato. I lavoratori sono determinati: non possono sostenere questi ritmi. La situazione all’interno dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano è gravosa.

Ricordiamo che a Cassino vengono prodotte Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio e anche Maserati Grecale. In futuro questo stabilimento accoglierà la piattaforma STLA Large su cui saranno prodotte le nuove generazioni di Alfa Romeo Stelvio e Giulia che debutteranno rispettivamente nella seconda metà del 2025 e nella primavera del 2026.

La fabbrica Stellantis Cassino dovrebbe continuare dunque ad avere un ruolo centrale per quanto riguarda il gruppo automobilistico ed in particolare per quello che concerne Alfa Romeo. Si dice anche che in futuro possa arrivare qualche altro modello sia del Biscione che di Maserati.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dallo stabilimento Stellantis Cassino a proposito di questo sciopero iniziato questa mattina a cui stanno partecipando in massa i dipendenti della fabbrica dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares.