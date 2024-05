Alfa Romeo: il Centro di Arese festeggia il Biscione

Il Centro di Arese dal 27 maggio al 3 giugno festeggia Alfa Romeo con la terza edizione del RealAlfa il Concorso di Conservazione e Restauro per vetture del brand. Questo concorso è dedicato al giornalista Maurizio Tabucchi e prevede l’esposizione di alcune tra le auto più famose dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo: al Centro di Arese dal 27 maggio al 3 giugno terza edizione del concorso RealAlfa

Il concorso, promosso dal Consiglio Direttivo del Registro Italiano Alfa Romeo insieme ad Aci Storico, avrà il suo culmine in un evento aperto al pubblico il 2 giugno presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Durante questa manifestazione, saranno premiate le prime due auto di ogni categoria e, tra le vincitrici di classe, la giuria eleggerà l’auto vincitrice assoluta del Premio Tabucchi, riconosciuta come Best in Show.

In occasione di questa iniziativa, Il Centro ospiterà una mostra completamente gratuita dedicata a tutti gli appassionati, che avrà come protagoniste cinque autovetture iconiche Alfa Romeo provenienti dal Riar. Il fulcro dell’esposizione sarà l’area di piazza Primark al piano terra della galleria commerciale, dove sarà possibile ammirare da vicino questi modelli iconici che hanno segnato la storia del marchio Alfa Romeo. Le auto in esposizione sono: Alfa Romeo 1900 T.I. – 1952/54, 1900 Berlina – 1950/54, Montreal – 1970/1977, Alfa Romeo 75 1.8i turbo – 1986/88 e Spider – 1995/2000.