DS Automobiles al Viva Technology di Parigi con la sua monoposto E-Tense FE23

All’ottava edizione della fiera “Viva Technology”, DS Automobiles partecipa con la sua monoposto di Formula E. L’evento avrà luogo dal 22 al 25 maggio presso il polo fieristico di Parigi. Qui il marchio automobilistico francese metterà in mostra il palmarès ottenuto finora nelle competizioni elettriche dal 2015. Sono, infatti, ben quattro i titoli di campionato, con 16 vittorie, 50 podi e 23 pole position.

Lo scorso anno, la monoposto DS Automobiles, realizzata insieme a Penske Autosport, aveva mostrato il design rinnovato della DS E-Tense FE23 per inaugurare la decima stagione del Campionato mondiale di Formula E. Per l’occasione, la vettura aveva rinfrescato il suo aspetto, reso ancora più elegante con l’inversione delle tonalità oro e nero. La vettura, infatti, si era presentata decorata con una straordinaria tonalità color oro sulla parte anteriore, sulle fiancate e sull’intero halo salvavita.

Con lo stesso propulsore della monoposto della stagione 2022, la monoposto ha mantenuto la tradizione dei colori del marchio francese. A svilupparne il progetto il team DS Performance, che ha mostrato l’eccellenza in fatto di alta tecnologia realizzando la DS E-Tense FE23.

Per DS Automobiles è tempo di presentare nella Capitale francese la DS E-Tense FE23 ‘Grand Gala’, salita sul podio dell’E-Prix di Monaco solo poche settimane fa, lo scorso 27 aprile. La monoposto creata dalla divisione corse di DS è in grado di raggiungere una velocità massima di 280 km/h sui circuiti stradali e di recuperare oltre il 40 per cento dell’energia in frenata, grazie a quattro ruote dotate di un sistema di rigenerazione collegato a due motori elettrici (da 250 kW all’anteriore e da 350 kW al posteriore).

Guidata dal francese Jean-Eric Vergne, al momento l’unico pilota due volte campione del mondo di Formula E, e dal campione del mondo 2022, il belga Stoffel Vandoorne, la DS E-Tense FE23 è tra le vetture in corsa per il primato nella decima stagione del Campionato Mondiale Formula E. La vettura sarà esposta nel Padiglione 1, stand D52 del polo fieristico Paris Expo ‘Porte de Versailles’ a Parigi.