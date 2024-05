Jeep Renegade: ecco chi potrebbe essere il suo erede in Sud America

Jeep Renegade potrebbe avere presto una erede in Brasile. Disponibile in Europa dal 2023, la Jeep Avenger, fino ad ora, non sembrava essere nei piani di Stellantis per il Brasile. Ma la strategia del marchio americano del gruppo automobilistico sarebbe cambiata. Secondo Emanuele Cappellano, amministratore delegato del gruppo in Sud America, è allo studio il lancio del Suv compatto sul mercato auto del Brasile e probabilmente anche in quello degli altri paesi del continente. In questo modo, se ciò accadrà, sarà il nuovo modello entry level di Jeep.

Jeep Avenger potrebbe prendere il posto di Jeep Renegade in Brasile secondo alcune indiscrezioni

Negli altri mercati Jeep Avenger al momento viene venduto insieme a Renegade che, secondo quanto accertato dai media brasiliani durante un evento a Betim (MG) dove è stato annunciato un maxi investimento, non avrà una nuova generazione. Quindi c’è la possibilità che anche in Brasile il nuovo modello che ha già ottenuto 17 premi in carriera sia individuato come sostituto di Jeep Renegade. Sempre secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile i primi prototipi dell’auto sarebbero già nel paese per effettuare i primi test.

Ovviamente se ciò sarà confermato significherà che il modello che attualmente viene prodotto a Tychy in Polonia potrebbe essere prodotto anche in Brasile molto probabilmente presso lo stabilimento Jeep di Goiana dove vengono assemblate le altre auto di Jeep vendute in quel paese.

Jeep Renegade dunque si appresta ad uscire di scena con la fine della produzione dell’attuale modello che nello stabilimento di Melfi in Italia sarà prodotto fino al 2026. Potrebbe essere dunque quella la data dell’addio per questo modello che in base alle notizie che arrivano dal Sud America potrebbe non avere una erede diretta contrariamente a quanto si era immaginato negli scorsi anni.