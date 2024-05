Opel è il partner ufficiale dei Campionati mondiali FIS Freestyle 2025

Opel annuncia la sua partnership con i Campionati mondiali FIS Freestyle 2025. In qualità di partner ufficiale dei veicoli, Opel darà un importante contributo alla mobilità di atleti, VIP e volontari durante l’evento di alto profilo in Svizzera. I Campionati del Mondo si svolgeranno in Engadina dal 17 al 30 marzo 2025, con oltre 1.200 atleti provenienti da 40 nazioni, supportati da 600 volontari.

La partnership con il Campionato mondiale FIS Freestyle 2025 segna la continuazione coerente dell’attenzione sportiva del marchio con il fulmine. La stretta collaborazione con il comune di Silvaplana in Engadina e la partnership con l’Associazione svizzera di sci Swiss-Ski nei settori del freestyle e del nordico culminano ora nel sostegno dell’evento sportivo nel calendario del freestyle nel marzo 2025.

I Campionati mondiali FIS Freestyle 2025 si preannunciano come un evento spettacolare che entusiasmerà non solo gli appassionati di sport ma anche la comunità locale dell’Engadina. Opel è lieta di prendere parte a questo entusiasmante evento e di sostenere il campionato del mondo con i suoi veicoli.

Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera, sottolinea l’importanza di questa partnership: “In qualità di partner ufficiale dei veicoli del FIS Freestyle World Championship 2025, siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a questo entusiasmante evento. Supportare gli atleti, i volontari e la comunità locale è importante per noi e non vediamo l’ora di accompagnarli con i nostri efficienti veicoli durante i Campionati del Mondo”.

Sigi Asprion, presidente delegato dei Campionati mondiali di freestyle 2025, si è detto entusiasta della collaborazione: “Siamo davvero ansiosi di lavorare con Opel e delle opportunità che ne derivano. Questa partnership ci consentirà, tra le altre cose, di trasportare gli atleti sul podio, nonché VIP e volontari. Con i veicoli marchiati messi a disposizione possiamo rendere i Campionati del mondo di freestyle 2025 ancora più visibili in valle e fuori dall’Engadina.

Il brand di Stellantis porta avanti la sua lunga tradizione di sostegno sportivo: in qualità di partner di Schweizer Sporthilfe, il marchio con il fulmine sostiene da anni giovani atleti di talento e quattro atleti eccezionali nei settori dell’atletica, del canottaggio, del nuoto e del windsurf. La casa tedesca è anche coinvolta negli sport digitali come partner della TCS eSports League. Dal 1° maggio 2024, Opel è anche un orgoglioso partner automobilistico ufficiale di Swiss-Ski per le aree freestyle e nordiche: un ulteriore impegno per l’impegno dinamico nello sport di alto livello.