Alfa Romeo: il ritorno nel segmento E farà parlare a lungo

Alfa Romeo anche se non lo dice chiaramente sembra intenzionata a tornare nel segmento E del mercato. Infatti dal 2027 in poi la casa automobilistica del Biscione potrebbe lanciare alcuni modelli molto interessanti che si collocheranno al top della sua gamma. Ci riferiamo ad un SUV di grandi dimensioni che non ha ancora un nome e che potrebbe essere proprio il primo modello a riportare lo storico marchio milanese nel segmento E del mercato che rappresenta uno snodo fondamentale nella futura trasformazione del Biscione in un brand premium globale capace di fare numeri importanti anche in mercati fondamentali come Stati Uniti, Cina, Giappone e Medio Oriente.

Alfa Romeo potrebbe fare il “botto” con il ritorno nel segmento e del mercato dal 2027

Alfa Romeo E-SUV sarà un veicolo lungo quasi 5 metri con un design molto sportivo e accattivante pensato appositamente per fare bene negli USA. Sarà realizzato proprio per piacere a quel tipo di cliente li e al suo sviluppo la casa milanese lavora già da anni come confermato tempo fa dal numero uno del marchio premium di Stellantis, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Ma questo potrebbe anche non essere l’unico modello che il brand presenterà in quel segmento di mercato.

Si lavora infatti anche ad una futura berlina coupè più grande di Giulia che potrebbe anche chiamarsi nuova Alfa Romeo GTV che offrirà prestazioni straordinarie. Il suo arrivo però non sarebbe così sicuro come quello del SUV ma sarebbe subordinato al successo commerciale dei modelli che il Biscione lancerà sul mercato nei prossimi anni, alla situazione geopolitica e anche all’evoluzione del mercato auto che nel frattempo sarà avvenuta. Se le auto elettriche nel frattempo si saranno diffuse a macchia d’olio ciò potrebbe favorire il proliferare di auto con design particolarmente aerodinamici come quello di una nuova GTV.