Jeep Avenger 4xe: il 22 maggio il debutto ufficiale

Jeep Avenger 4xe sta per essere svelato. Domani 22 maggio alle ore 16:30 avverrà infatti la presentazione ufficiale dell’attesa versione del modello d’ingresso alla gamma di Jeep. Di questa auto vi abbiamo mostrato in diverse occasioni le foto spia del prototipo camuffato che ci avevano mostrato i primi dettagli di quella che sarà la prima versione a trazione integrale del SUV made in Polonia.

Domani pomeriggio il debutto di Jeep Avenger 4xe che completa la gamma del SUV

La presentazione di Jeep Avenger 4xe potrà essere seguita in diretta streaming su YouTube nel link che vi mostriamo qui sotto. Questa versione sarà dotata di trazione integrale e disporrà di un motore termico da 136 CV e da due motori elettrici che svilupperanno 28,5 CV ciascuno (equivalenti a 21 kW). Questi motori elettrici saranno in grado di erogare una coppia massima di 1.900 Nm sulle ruote posteriori.

Il sistema mild hybrid della nuova Jeep Avenger a trazione integrale è basato su una tecnologia a 48 volt che consente la guida in modalità elettrica a basse velocità. Questo sistema è accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 marce, il quale include un motore elettrico integrato.

Al momento non si conosce ancora il prezzo di Jeep Avenger 4xe. Si presume però che questa versione si collocherà come prezzo a metà strada tra le versioni ibride e quelle elettriche al 100 per cento con un prezzo intorno ai 35 mila euro o poco più. Con questa versione dunque che arriva dopo la e-Hybrid si completa la gamma del SUV che presentato nel 2023 ha già ricevuto ben 17 premi e sembra registrare il gradimento dei clienti nei principali mercati europei dove viene commercializzato con la gamma al completo già da diversi mesi. Vedremo dunque quali altre novitò emergeranno su questa versione in sede di presentazione domani.