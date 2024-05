Citroen Ami, super offerta a maggio: costa meno di un caffè al giorno

Avete presente quell’auto che da un paio di anni sta conquistando anche le strade italiane? La piccola vettura francese a quattro ruote (che non richiede la patente B perché tecnicamente è un ciclomotore) avrà un prezzo eccezionale in questo maggio 2024. Attualmente, la Citroen Ami è in offerta speciale, praticamente un euro al giorno.

Il piccolo quadriciclo elettrico di Stellantis è in offerta a un prezzo molto conveniente, praticamente meno di un caffè al giorno. Nel dettaglio, è possibile acquistare questa vettura a batteria per tutto il mese di maggio a 29 euro al mese.

L’offerta comprende un totale di 47 rate mensili con un TAN del 6,99% e un TAEG del 10,78%. Il primo pagamento anticipato corrisponde alla cifra di 2.719 euro, seguito da una rata finale di 2.669 euro. Queste condizioni per l’acquisto sono valide fino al 31 maggio e prevedono uno sconto superiore ai duemila euro. Il prezzo promozionale, esclusi gli oneri finanziari, quindi scende a ben 6.025 euro.

La Citroën Ami detiene il 61% della quota di mercato dei quadricicli in Italia, risultando attualmente il veicolo green più diffuso nel suo segmento. Il mercato dei quadricicli, in effetti, per la sua estrema comodità, sta guadagnando sempre più popolarità grazie alla loro praticità. Si tratta, infatti, di veicoli molto comodi per la città, nonostante una velocità massima di 45 km/h. Non è decisamente il primo elemento che osserveremo se decidiamo di acquistare un mezzo di questa categoria.

Veicoli come la Citroen Ami possono essere parcheggiati ovunque, circolare quasi ovunque e si ricaricano comodamente a casa con una semplice presa elettrica. L’alternativa, restando sempre in casa Stellantis, resta la Fiat Topolino, che per il mese di maggio 2024 è in offerta a 33 euro al mese grazie all’ecobonus e alla rottamazione. Per la Fiat l’anticipo è di 1.867 euro, con una rata finale di 4.175 euro e sempre 47 rate da 33,09 euro, che diventano 39 euro nel caso in cui non si avesse una vettura da rottamare (il primo canone sale a 2.579 euro, mentre la rata finale è di 4.176 euro).