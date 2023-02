Nuova Lancia Aurelia crossover: nel 2023 primi importanti rivelazioni

Nuova Lancia Aurelia crossover è uno dei futuri modelli della casa automobilistica italiana che sono stati ufficialmente confermati. Il nome ovviamente è provvisorio per quello definitivo bisognerà aspettare ancora qualche tempo. Originariamente l’auto si sarebbe dovuta chiamare Aurelia ma un cambio di design rispetto all’idea originale ha messo non pochi dubbi al CEO di Lancia Luca Napolitano che dunque potrebbe decidere di dare un nome diverso a questa vettura.

Già nel 2023 sapremo molte cose in più sulla nuova Lancia Aurelia crossover

A proposito della nuova Lancia Aurelia crossover il 2023 sarà un anno molto importante in quanto è possibile che nei prossimi mesi, forse addirittura in primavera, la vettura possa essere anticipata da una concept car.

La notizia non è stata confermata ufficialmente e si tratta solo di una voce ma se fosse confermato sarebbe davvero molto interessante in quanto ci permetterebbe di conoscere con circa 3 anni di anticipo come sarà questo modello destinato ad avere un ruolo davvero importante all’interno della gamma della casa automobilistica piemontese chiamata al rilancio da Stellantis che la considera uno dei suoi tre brand premium insieme ad Alfa Romeo e a DS Automobiles.

La nuova Lancia Aurelia crossover sarà prodotta in Italia a Melfi e sarà la futura top di gamma del marchio con una lunghezza di 4,6 m. L’auto sorgerà sulla piattaforma STLA Medium e avrà autonomie fino a 600 km. La vettura sarà solo elettrica e probabilmente avrà anche una versione HF. Questo veicolo potrebbe avere molto in comune con la futura Opel Manta altra auto che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Nuova Lancia Aurelia Crossover

Quanto al design, Luca Napolitano ha detto che stupirà molto e si collocherà al di fuori delle attuali distinzioni di segmento. Queste parole fanno pensare ad un mix tra una berlina e un crossover ma ovviamente non si escludono sorprese. Entro fine anno sicuramente ne sapremo di più su questo atteso modello. Ricordiamo che questo modello sarà il secondo ad arrivare dopo la nuova Lancia Ypsilon e prima della nuova Lancia Delta.