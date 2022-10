Ibrahimovic: 2 Ferrari in dono per i suoi 41 anni

Zlatan Ibrahimovic si è regalato due Ferrari pazzesche per il suo 41° compleanno. È stato lui stesso a comunicarlo ieri, in occasione della ricorrenza anagrafica, nel profilo Instagram personale. Qui campeggia un’immagine che miscela il frontale di una Daytona SP3 bianca e la coda di una 812 Competizione A rossa. Sono queste le creature scelte per il costoso cadeau. Niente male, vero?

Si tratta di vetture straordinarie, non solo perché realizzate in tiratura limitata, ma perché rappresentano al meglio l’arte di Maranello. Con il loro arrivo, il garage dell’attaccante del Milan diventerà ancora più prezioso. Al suo interno sono già custodite, fra le altre, una Monza SP2 di colore nero, che si è concesso per i 38 anni, e una SF90 Spider di colore giallo, che si è regalato per i 40 anni.

La consegna delle nuove “rosse” non è avvenuta per la data del compleanno, ma le due creature di Maranello sono state ordinate per celebrarla. Zlatan Ibrahimovic dovrà pazientare ancora un po’, ma la sua attesa sarà ripagata con gli interessi. Lui, che ama le “rosse”, sa quali emozioni gli regaleranno queste superbe opere del “cavallino rampante”.

Le Ferrari Daytona SP3 e 812 Competizione A sono delle tirature limitate destinate a pochi eletti. In termini di fascino vince nettamente la prima, che appartiene alla Serie Icona e si lega concettualmente alla leggendaria 330 P4. Guardandola si viene travolti dal fascino della sua linea mozzafiato. Da tempo a Maranello non osavano così tanto. Il risultato della loro intraprendenza è una “rossa” incantevole, che profuma di magia da ogni prospettiva d’osservazione.

Il motore non è da meno. Si tratta di un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, con 840 cavalli di potenza massima. Qui l’ingegneria Ferrari tocca il suo apice, anche in termini di appagamento sensoriale. Nessun cuore è carismatico e forte come il suo. Sembra il testamento spirituale di un’era, ma speriamo che l’endotermico abbia ancora un futuro, perché rinunciare a capolavori del genere sarebbe folle.

Parole di elogio anche per il propulsore della 812 Competizione A, simile in tutto e per tutto, tranne che per la potenza, inferiore di 10 unità: qui ci sono 830 cavalli al servizio del comando del gas. Cambia però la disposizione del 12 cilindri, messo davanti nel caso in esame. Zlatan Ibrahimovic avrà di che divertirsi con questi gioielli del “cavallino rampante”, desiderati da tutti gli appassionati del mondo. Per concederseli in dono ha speso oltre 2.6 milioni di euro. Non ci resta che invidiarlo!