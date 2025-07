Ferrari Daytona SP3 reinterpretata con una livrea unica per un’asta benefica

Una Ferrari Daytona SP3 di fresco conio si aggiunge ai 599 esemplari previsti per questa vettura in serie limitata. La sua nascita ha uno scopo benefico, come successo per altre “rosse” del passato, legate ad iniziative di analogo tenore.

Nello specifico, i fondi raccolti dalla sua vendita all’asta, prevista ad agosto durante la Monterey Car Week 2025, in California, andranno alla Ferrari Foundation, un ente benefico pubblico riconosciuto dall’IRS statunitense, per sostenere diversi progetti educativi futuri. La vendita sarà curata dagli specialisti di RM Sotheby’s.

Come potete vedere dalle immagini, la supercar emiliana della Serie Icona è stata trattata con una livrea speciale, frutto del programma Tailor Made della casa di Maranello. Ne deriva un esemplare unico e irripetibile, per il trattamento ottico del corpo vettura e per il trattamento visivo dell’abitacolo.

La verniciatura della carrozzeria sembra riprendere la trama della copertina di un annuario del marchio di qualche anno fa. Tale scelta può piacere o meno, ma qui conta la generosità che si cela dietro la nascita di questa Ferrari Daytona SP3, che supera qualsiasi disquisizione sul livello di classe della cosmesi estetica. Nessuna perplessità sull’eccellenza artigianale della realizzazione, frutto dei più alti crismi di competenza.

Come riferisce il sito della casa di Maranello, la vettura in esame presenta una sorprendente finitura in fibra di carbonio bicolore, tra il grigio della trama composita a vista e il Giallo Modena (che disegna anche il logo aziendale a tutta lunghezza della parte superiore). È la prima assoluta per un’applicazione del genere. Lo splitter anteriore, le minigonne e il diffusore posteriore sono in nero lucido.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Gli interni vantano un innovativo tessuto derivato da pneumatici riciclati, decorato con un esclusivo motivo a tema “cavallino rampante”. Il vento del cambiamento ha investito anche il cruscotto e il piantone dello sterzo, plasmati con una particolare fibra di carbonio utilizzata sulle attuali monoposto di Formula 1.

Essendo la 600esima opera di una serie limitata che doveva prendere forma in 599 unità, questa sportiva sarà numerata come esemplare 599+1, per evidenziare l’aggiunta alla famiglia. Una targa esclusiva ne documenterà la natura unica e irripetibile.

Auto come la Ferrari Daytona SP3 nascono per far sognare, al più alto livello. A questa magia, nell’esemplare in esame, si aggiunge quella della dimensione filantropica, che dovrebbe spingere ancora più in alto le quotazioni. Si può ipotizzare un prezzo di aggiudicazione stellare, anche perché saranno molti i Paperoni pronti a rincorrere (ed uno di loro a coronare) il sogno di mettere in garage il modello, nella cui lista clienti non era facile accedere, nonostante le forti disponibilità economiche.

Opera più recente della Serie Icona, questa creatura rende omaggio alla storia del marchio, con chiari rimandi visivi alla 330 P4 e alla 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. La Ferrari Daytona SP3 è una vettura di straordinario fascino. Incarna al meglio l’essenza del mito, con un omaggio alla migliore tradizione, riscritta con la penna del futuro.

Sotto il cofano posteriore pulsa un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, con 840 cavalli al servizio delle emozioni. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in 2.85 secondi, mentre dopo 7.4 secondi, con partenza da fermo, si passano già i 200 km/h. La punta velocistica va oltre quota 340 km/h. Numeri strepitosi, ma ancora più forti sono le emozioni regalate dal modello, che interpreta i sogni automobilistici più belli.

Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari Foto da profilo Facebook Ferrari

Fonte | Ferrari