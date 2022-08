Ferrari Daytona SP3 in scala 1:8 costa quanto mezza Tonale

Quando si parla di modellini di alta gamma, Amalgam Collection è una garanzia di eccellenza assoluta. Ora l’atelier inglese è al lavoro su una replica in scala 1:8 della fantastica Ferrari Daytona SP3. Ciascuno dei 199 esemplari previsti viene offerto alla tentazione dei potenziali clienti a 15.653 euro. Una cifra che equivale quasi a metà del valore di mercato dell’Alfa Romeo Tonale (nella sua versione entry level). Pare che, volendo, si possa diluire il pagamento in quattro comode rate.

Le prenotazioni sono aperte per questa edizione limitata, che consentirà ai fortunati clienti di mettere in camera (o in garage) una riproduzione straordinariamente fedele nei suoi dettagli della splendida hypercar della Serie Icona. Anche se al momento non esistono foto ufficiali, di cui vi daremo contezza in futuro, non ci vuole molto ad immaginare la qualità del risultato finale, visti i modelli realizzati in precedenza da Amalgam Collection che, in certe inquadrature, sembrano le auto in scala reale.

Le prenotazioni, per chi può permettersi la spesa, sono già aperte. Come si legge nel sito ufficiale dell’atelier inglese, i modelli su misura possono essere costruiti secondo le specifiche dell’acquirente. Se quest’ultimo ha avuto la fortuna di potersi permettere una vera Ferrari Daytona SP3, potrà scegliere la stessa livrea e lo stesso allestimento dell’abitacolo del modello in scala 1:1 della casa di Maranello.

Replica al top della Ferrari Daytona SP3

Di prima qualità, ovviamente, i materiali scelti per realizzare la replica. Estrema la precisione della realizzazione, per garantire una fedeltà riproduttiva davvero encomiabile e di riferimento. L’uso dei disegni CAD originali, dei codici di vernice e delle specifiche dei materiali Ferrari renderà il lavoro finale molto accurato, in linea con la tradizione di Amalgam Collection.

L’omaggio, come dicevamo, è alla Ferrari Daytona SP3. Questa sublime auto sportiva rende un tributo d’affetto alla migliore tradizione della casa di Maranello. In essa si colgono chiari riferimenti allo spirito e allo stile della 330 P4 e della 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 litri, che sviluppa una potenza massima di 840 cavalli: un vero record per un cuore atmosferico. Da antologia la sua erogazione e le musicalità meccaniche elargite al sistema sensoriale. Il quadro prestazionale è degno delle migliori aspettative: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi, velocità massima di 340 km/h.

Molto raffinato lo studio aerodinamico, che non ha inciso minimamente sullo splendore delle forme disegnate da Flavio Manzoni. Il fascino dei lineamenti della Ferrari Daytona SP3 troverà una fedelissima riproduzione nella replica in scala 1:8 di Amalgam Collection. Il modellino è stato rifinito a mano nei laboratori dell’azienda inglese, utilizzando le schede progettuali giunte direttamente dall’ufficio progettazione della Ferrari. Questo ha permesso di ricreare perfettamente ogni dettaglio in scala. Il prototipo è stato sottoposto a un esame approfondito da parte dei team di progettazione interno e del gruppo di progettazione della casa di Maranello, per garantire la completa accuratezza della rappresentazione. Siamo in attesa delle foto ufficiali, ma già pregustiamo lo splendore dell’opera. Aperte, come dicevamo, sono le prenotazioni. Una bella tentazione per chi può permettersi la spesa.

Fonte | Amalgam Collection