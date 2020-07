Ferrari Monza SP2: sei esemplari diversi avvistati a Maranello

Ferrari ha dato vita a una nuova serie di vetture performanti chiamata Icona che al momento include due modelli: la Ferrari Monza SP2 e la Monza SP1. Abbiamo di fronte due sportive da collezione che riprendono le tipiche forme delle prime barchette da competizione realizzate dalla casa automobilistica modenese.

In particolare, le due auto si ispirano ai modelli del cavallino rampante degli anni ‘50 come la 750 Monza e la 860 Monza. Secondo quanto affermato dai dirigenti di Maranello, le Monza SP2 ed SP1 sono vetture destinate ai clienti e ai collezionisti più appassionati del brand modenese.

Ferrari Monza SP2: diversi esemplari testati vicino allo stabilimento di Maranello

Visto che parliamo di modelli particolarmente esclusivi, di certo non hanno nulla da invidiare in termini di prestazioni. Questo perché sotto il cofano troviamo un motore V12 da 6.5 litri capace di erogare una potenza di 810 CV a 8500 g/min e 719 nm di coppia massima.

Parliamo dello stesso presente sulla 812 Superfast ed è il propulsore più potente proposto in questo momento dalla casa automobilistica modenese. Esso consente alle Ferrari Monza SP2 e Monza SP1 di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi. La velocità massima invece è di 300 km/h.

In un precedente articolo abbiamo riportato che ExoticCarspotters aveva avvistato una serie di vetture del cavallino rampante durante un soggiorno a Maranello. Nel video presente in fondo all’articolo abbiamo la possibilità di apprezzare ben sei esemplari della Ferrari Monza SP2.

La cosa più interessante è che tutti hanno una configurazione piuttosto unica. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.