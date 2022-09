Nuova Fiat 600: emergono nuovi dettagli sul futuro modello

Il sito Passione Auto Italiane, che già nei giorni scorsi aveva anticipato che il futuro B-SUV di Fiat si dovrebbe chiamare Nuova Fiat 600, ha lanciato nuove indiscrezioni a proposito di questo modello che come anticipato da Carlos Tavares sarà presentato nel corso del primo trimestre del 2023.

Ecco le ultime indiscrezioni sulla nuova Fiat 600 o come si chiamerà il B-SUV

Secondo queste voci, la nuova Fiat 600 sarebbe dunque il primo dei due modelli di segmento B a debuttare sul mercato nel 2023. L’altro dovrebbe essere la nuova Fiat Panda. Ricordiamo che oltre al nome di 600 nei mesi scorsi si sono fatti anche altri nomi per questo SUV compatto: Uno, Uno Cross, Panda Cross, Punto etc.

Al momento non ci sono conferme ufficiali e dunque non possiamo escludere che poi alla fine il nome scelto possa essere un altro. Del resto ciò è accaduto anche con Alfa Romeo. Per anni si era detto che il nome del SUV sarebbe stato Brennero e invece Imparato ha escludo che il SUV compatto si chiamerà così.

Passione Auto Italiane conferma che la nuova Fiat 600 avrà il logo 600 sul frontale come la nuova 500 e la 500X. Viene confermato che il modello userà piattaforma e motori dell’ex gruppo PSA. Inoltre viene fatto anche riferimento alle dimensioni di questo SUV che a quanto pare saranno simili a quelle della recente Jeep Avenger. Quindi intorno ai 415 – 420 cm.

Ricordiamo invece che il SUV di Alfa Romeo avrà una lunghezza intorno ai 430 cm usando una versione allungata della piattaforma CMP. Inoltre l’auto inizialmente arriverà solo in versione elettrica al 100 per cento in un secondo momento dovrebbe arrivare anche la Mild Hybrid. Vedremo dunque se davvero queste voci risulteranno fondate e se dunque presto Fiat accoglierà questa nuova auto nella sua gamma.

