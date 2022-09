Jeep Avenger: svelato finalmente la nuova entry level del brand [Foto]

Jeep ha svelato finalmente il suo nuovo SUV di segmento B che si chiamerà Jeep Avenger. Si tratta di un SUV inedito che si posizionerà sotto la Renegade nella gamma e sarà offerto con una motorizzazione 100% elettrica. Gli ordini si apriranno il 17 ottobre per il lancio del Salone di Parigi 2022, dove avverrà la sua presentazione ufficiale.

Svelato finalmente il nuovo B-SUV Jeep Avenger

Con questo modello Jeep fa rivivere il concetto di una vettura di piccola taglia nella sua gamma, abbandonata sin dai primi derivati dei Willys creati per la seconda guerra mondiale. Jeep Avenger, prodotto del gruppo Stellantis, è “cugina” tecnica della DS 3 Crossback e della Opel Mokka. Come loro, si basa sulla versione corta della piattaforma modulare CMP ereditata dal gruppo PSA, architettura che Jeep cita già con il nome di STLA Small, anche se la sua cosiddetta sostituzione è prevista solo per il 2026.

E come questi modelli francesi e tedeschi, l’Avenger sarà proposto in una versione 100% elettrica, l’unica a cui per il momento fa riferimento la casa americana. L’azienda punta a una autonomia WLTP di 400 km. Secondo le nostre informazioni, Jeep Avenger introdurrà, come il restyling DS 3 Crossback, un nuovo motore elettrico fornito dal fornitore di apparecchiature giapponese Nidec.

Beneficerà inoltre di una batteria la cui chimica modificata rispetto all’accumulatore da 50 kWh attualmente utilizzato da Stellantis in questo segmento consentirà di guadagnare circa 5 kWh di capacità a favore dell’autonomia. Questa batteria sarà sempre fornita inizialmente dal CATL cinese. La nuova joint venture ACC che riunisce Stellantis, TotalEnergies e Mercedes deve quindi subentrare.

Per quanto riguarda la gamma dei motori a combustione, possiamo aspettarci di trovare la prossima evoluzione del tre cilindri 1.2 L PureTech nato nell’era PSA, con distribuzione della catena, micro-ibridazione e un box e-DCT sviluppato con Punch Powertrain per i modelli con cambio automatico. Ma la disponibilità di questa offerta benzina resta da confermare.

Jeep Avenger si distinguerà dai modelli concorrenti della famiglia Stellantis per le sue capacità di fuoristrada, sebbene non sia un fuoristrada puro e duro. Sarà infatti offerto con trazione integrale grazie all’aggiunta di un motore elettrico sull’asse posteriore, che attualmente nessun veicolo Stellantis in questo segmento offre. Jeep annuncia anche una maggiore altezza da terra, così come angoli di attacco e partenza buoni o addirittura migliori di quelli della Renegade 4xe.

