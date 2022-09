Nuova Fiat 600 tornerà a far parte della gamma della casa italiana?

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha dichiarato nelle scorse settimane che nel 2023 ci saranno due novità per Fiat e che si tratterà di due auto di segmento B. Una delle due sarà il B-SUV che secondo indiscrezioni si potrebbe chiamare nuova Fiat 600. Questo almeno secondo quanto riportato dal sito Passione Auto Italiane.

Nuova Fiat 600: sarà questo il nome scelto per il futuro B-SUV che debutterà nel 2023?

Potrebbe dunque essere questo il nome del futuro SUV di segmento B che sarà il primo dei due modelli ad essere presentato nel 2023, molto probabilmente nel corso del primo trimestre. Ricordiamo che a proposito di questa auto si era fatti anche altri nomi come Uno Cross, Panda e Punto. Al momento però non vi sono ancora notizie certe in proposito.

Il nome di nuova Fiat 600 sicuramente potrebbe piacere a molti tra i fan di Fiat. Del resto l’obiettivo del CEO Olivier Francois è quello di utilizzare nomi familiari ai clienti della principale casa automobilistica italiana con il lancio di nuovi modelli dal design futuristico e dalla propulsione elettrica.

Per il resto sappiamo che questo modello utilizzerà la piattaforma CMP nella versione corta quella che per intenderci garantirà lunghezze non superiori ai 420 cm. Inoltre l’auto sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Tyhcy insieme ai due SUV di Jeep e Alfa Romeo.

Quanto al secondo modello che debutterà nel 2023 affiancando la nuova Fiat 600 si dovrebbe trattare dell’erede di Fiat Panda considerato un modello fondamentale per il futuro della principale casa automobilistica italiana. Anche questa auto sarà fortemente ispirata nello stile dal concept Centoventi. Con queste due auto Fiat darà il via alla sua rivoluzione con la trasformazione in una sorta di Tesla del popolo.

