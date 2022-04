Nuova Lancia Delta: sarà ispirata alla prima generazione

La nuova Lancia Delta è forse la novità prevista nel piano di rilancio del marchio premium di Stellantis che più stuzzica la fantasia di appassionati e addetti ai lavori. Del resto parliamo di una vettura che è rimasta nell’immaginario collettivo e che ancora oggi nonostante sia uscita di scena da molti anni continua ad avere moltissimi fan.

Nuova Lancia Delta: il futuro modello si ispirerà alla primissima generazione degli anni ’80

La nuova Lancia Delta sarà la terza auto a tornare nella gamma del costruttore piemontese dopo la nuova generazione di Ypsilon nel 2024 e il crossover Aurelia nel 2026. L’anno entro il quale dovrebbe finalmente debuttare sul mercato è il 2028. Così almeno ha confermato nei giorni scorsi il numero uno del brand premium del gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a “Fuorigiri“, il responsabile del marchio italiano ha dichiarato che questa auto che arriverà nel 2028 punterà forte sull’effetto nostalgia al pari di quanto avvenuto negli scorsi anni con Fiat 500 per la principale casa automobilistica italiana.

Questo significa che la vettura con la sua futura generazione non stravolgerà quella che è la sua essenza ma anzi si ispirerà in maniera piuttosto evidente a quella che è stata la primissima generazione del famoso modello di Lancia quella che è stata lanciata sul mercato nel corso degli anni ’80.

La nuova Lancia Delta dunque sarà fedele a se stessa continuando ad essere una vettura tosta, spigolosa, muscolare e geometrica. L’auto sorgerà sulla piattaforma STLA Medium e avrà solo motori elettrici. Le prestazioni e il piacere di guida che l’auto offrirà non faranno rimpiangere il vecchio modello. Quanto al luogo di produzione, per il momento non è stato ancora annunciato ma ci sono buone probabilità che la vettura possa venire fabbricata in uno degli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis.

Per il resto la nuova Lancia Delta sarà il fiore all’occhiello della gamma di Lancia che nei prossimi 10 anni cercherà di rilanciarsi nel segmento premium del mercato auto partendo da zero e senza fare il passo più lungo della gamba. Il brand punterà su l’eleganza italiana e sulla sostenibilità. Mercedes sarà il modello dal punto di vista della strategia e finanziario.

Ti potrebbe interessare: Nuova Lancia Ypsilon: ecco come sarà secondo il numero uno del brand, il CEO Luca Napolitano

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!