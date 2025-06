Lancia introduce una garanzia fino a otto anni per offrire tranquillità ai suoi clienti in Francia

Nell’ambito della sua rinascita e fedele alla sua visione di una mobilità raffinata e accessibile, Lancia France lancia un esclusivo programma di estensione di garanzia. Offerto ai clienti che effettuano regolarmente la manutenzione del proprio veicolo presso una rete autorizzata, questa garanzia gratuita può coprire il veicolo fino a otto anni o 160.000 chilometri.

Questo nuovo sistema riflette l’impegno di Lancia nel costruire relazioni a lungo termine con i clienti, con un forte impegno per l’affidabilità, la tranquillità e la qualità del servizio. È una promessa chiara: consentire ai clienti di vivere la propria auto in assoluta sicurezza, senza rinunciare al comfort o all’eleganza. Questo programma prende vita attorno alla nuova Lancia Ypsilon. Che sia elettrica o ibrida, la city car incarna la rinnovata ambizione di Lancia: coniugare stile italiano e tecnologia utile, in un approccio sensibile al lusso.

Grazie a questa garanzia estesa, Nuova Lancia Ypsilon beneficia di una copertura estesa, paragonabile a quella di un modello di fascia alta, con un’attenzione particolare agli elementi più essenziali di ogni giorno. Dal motore all’aria condizionata, dai sistemi di sicurezza alle apparecchiature multimediali, la garanzia estesa copre un’ampia gamma di componenti tecnici (motore, trasmissione, sistemi di raffreddamento, sterzo, freni, aria condizionata, impianti elettrici, sospensioni, sedili, strumentazione, protezioni e aperture, ecc.). Include anche l’assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per una mobilità garantita in ogni momento, ovunque tu sia.

Oltre a rassicurare gli automobilisti, questa garanzia è anche un valido argomento di vendita. Trasferibile in caso di cambio di proprietà, contribuisce attivamente al valore della Lancia Ypsilon sul mercato dell’usato. Questa è una prova concreta della durata del prodotto e una testimonianza della fiducia di Lancia nella sua competenza.

Ogni intervento di manutenzione viene eseguito da professionisti formati secondo gli standard del marchio, in officine selezionate per la loro competenza. L’esperienza del cliente non si esaurisce con l’acquisto: si estende alla qualità dell’accoglienza, alla precisione dell’intervento e alla trasparenza del rapporto. Questo speciale programma di garanzia fa parte della strategia complessiva del marchio, che mira a ridefinire il lusso automobilistico italiano: un lusso responsabile, elegante e attento alle aspettative contemporanee.