Lancia: sarà Mercedes il modello da imitare

Interessanti dichiarazioni del CEO di Lancia, Luca Napolitano. Parlando con la Reuters a proposito del rilancio della casa automobilistica piemontese, l’amministratore delegato ha dichiarato che per la sua azienda il modello da imitare sarà Mercedes.

Napolitano ha detto che ovviamente in Lancia devono ancora lavorare molto ma come punto di riferimento si guarda alla Mercedes. Questo ovviamente non significa che la casa italiana vuole combattere contro i tedeschi ma che la casa di Stoccarda è un esempio a cui guardano con interesse.

Lancia guarda Mercedes come modello per il suo rilancio

Mentre Alfa Romeo e DS sono marchi globali, l’obiettivo di Lancia è quello di crescere in Europa, inizialmente puntando forte su mercati fondamentali come sono Germania e Francia, dove l’elettrificazione si sta muovendo più velocemente. In un secondo momento si cercherà di fare bene anche in paesi quali Spagna, Belgio, Austria e i paesi del Nord Europa.

“Inizialmente miriamo a realizzare il 25-30 per cento delle nostre vendite all’estero, per raggiungere il 50-50″, ha affermato. “La nostra strategia aggressiva di elettrificazione e la nostra attenzione ai segmenti di mercato che sono molto forti in Europa ci aiuteranno” ha dichiarato.

Napolitano ha anche detto che Lancia all’interno del gruppo Stellantis vuole essere il brand che utilizza più materiali riciclati per le sue auto. Il piano di espansione di Lancia in Europa si baserà su una rete leggera di concessionari, solo nelle più grandi aree urbane, che la aiuteranno a contenere i costi e ad aumentare la redditività.

Quanto all’espansione al di fuori dell’Europa, Napolitano non lo esclude del tutto e ipotizza che in futuro potrebbero anche venire realizzate Lancia con guida a destra per paesi quali Giappone, Australia o Sud Africa.

Prima però occorrerà fare bene nel nostro continente. Infine il CEO ha pure detto che oltre alle 100 concessionarie che sorgeranno in Europa il marchio piemontese punterà forte sulle vendite online. Il suo sogno è la vendita di auto con appena 3 soli clic.

Insomma idee molto chiare per il numero uno della casa italiana che anticipa alcune delle idee che caratterizzeranno il futuro del brand premium di Stellantis.

