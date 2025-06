Nuova Lancia Delta: cosa cambierà con Filosa? Design, motori, prezzi e novità

Nuova Lancia Delta é una delle auto che arricchiranno la gamma di Lancia nei prossimi anni. Si tratterà del terzo modello della nuova gamma dopo la nuova Lancia Ypsilon presentata lo scorso anno e dopo la nuova Lancia Gamma che invece vedremo nel corso del prossimo anno. Questa auto inizialmente doveva arrivare nel 2028 ma secondo quanto dichiarato dal CEO di Lancia Luca Napolitano nei mesi scorsi il suo debutto è stato posticipato ai primi mesi del 2029. Inizialmente questa auto doveva essere solo elettrica ma ogni giorno che passa pare sempre più probabile la presenza di versioni ibride per la gioia di chi non vuole rinunciare al motore endotermico.

Cosa cambierà con l’avvento di Antonio Filosa per la nuova Lancia Delta?

A proposito della nuova Lancia Delta oggi ci chiediamo se questa auto che deve arrivare nel 2029 subirà dei cambiamenti in seguito all’avventto di Antonio Filosa come nuovo CEO di Stellantis a partire dal prossimo 23 giugno. Al momento non è chiaro quali mosse effettuerà il nuovo numero uno del gruppo Stellantis e se questo si ripercuoterà anche sul piano prodotto dei vari marchi tra cui appunto Lancia. Sicuramente se un cambiamento ci sarà questo difficilmente riguarderà la nuova Lancia Gamma che ormai sta per debuttare molto più probabile qualche novità proprio con la futura Delta.

La nuova Lancia Delta come ha detto lo stesso CEO di Lancia sarà un’auto fedele a se stessa con uno stile squadrato, geometrico e muscolare. Qui vi mostriamo alcuni render di qualche tempo fa che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto esterno di questo atteso modello destinato a riaccendere l’entusiasmo dei fan del marchio mai del tutto sopito.

Nuova Lancia Delta quindi avrà elementi che richiameranno alla sua celebre antenata che saranno combinati con quelli che abbiamo visto nelle recenti nuova Ypsilon e nella concept Lancia Pu+Ra HPE. La piattaforma dovrebbe essere la STLA Medium anche se qualcuno aveva parlato della STLA Small che può raggiungere i 4,5 metri di lunghezza, la misura prevista per questa vettura. Il risultato dovrebbe essere un modello moderno, dal design elegante e sportivo e rispettoso della tradizione e del DNA del marchio piemontese. Ovviamente non mancherà la versione HF che sarà la top di gamma e forse riporterà Lancia nel WRC.

Non è ancora noto dove l’auto verrà prodotta. Si spera nell’Italia ma non si escludono Francia e Germania. I prezzi dovrebbero essere in linea con quelli del resto della gamma Lancia che è considerato da Stellantis un brand premium. Quindi ci aspettiamo una via di mezzo tra i prezzi della nuova Ypsilon e quelli della top di gamma Lancia Gamma.