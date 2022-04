Lancia Delta Futurista: commissionata una versione “Final Edition”

Automobili Amos è una vera e propria eccellenza nel campo dei restomod che coinvolgono le splendide Lancia Delta di un passato che fu. Se si pensa alla denominazione “Final Edition”, per chi accosta questa terminologia alla Lancia Delta comprenderà bene che si tratta di una caratterizzazione che segna una vera e propria fine di un’epoca d’oro per l’automobilismo legato allo storico costruttore torinese.

Stiamo parlando infatti di una caratterizzazione che va ad identificare l’ultimissima, e davvero rara, serie limitata in soli 250 esemplari della Lancia Delta Integrale Evoluzione (EVO 2) che il costruttore, oggi all’interno della galassia di marchi Stellantis, aveva destinato al mercato giapponese.

La richiesta per una Lancia Delta speciale è giunta ad Automobili Amos da parte di un cliente

Oggi ad Automobili Amos è pervenuta una richiesta che si lega alla Lancia Delta Final Edition del 1995. Un cliente ha infatti desiderato ottenere una Delta Futurista capace di ricordare, nella livrea, la FInal Edition di allora dando vita ad una one-off di ampio spessore. La richiesta è giunta alla Automobili Amos da un cliente del Sol Levante, peraltro il medesimo importatore che nel 1995 commissionò la omonima serie speciale al costruttore torinese.

Al centro della Lancia Delta Futurista nella speciale livrea Final Edition realizzata da Automobili Amos insiste proprio la caratterizzazione stilistica apportata. La carrozzeria è stata trattata con un rosso amaranto piuttosto elegante, abbinato a strisce gialle e blu nei colori della Lancia HF di un tempo con cerchi in lega in grigio antracite. Se all’epoca sulla Lancia Delta erano stati riutilizzati i gruppi ottici della Integrale 16V realizzata in precedenza, sulla Futurista questi vengono sostituiti da nuove luci a LED integrate nel paraurti in fibra di carbonio in nero lucido.

La Delta Futurista di Automobili Amos dotata della livrea Final Edition è la 12esima di un lotto di 20 esemplari realizzabili. Ognuno prevede caratterizzazioni specifiche prodotte su richiesta dei singoli clienti, quindi nessuna è uguale ad un’altra. Colori, finiture e particolari adottati sono al centro di un prodotto che è ormai da diverso tempo un’icona nel panorama dei restomod. Ora l’attesa è quella rivolta alle prossimi Delta Safarista e Delta Tuono, nell’attesa che una reale Lancia Delta col marchio del costruttore torinese possa tornare a calcare le strade di ogni giorno: non solo quelle aperte al traffico.

Foto, Tommaso Bertotti / Automobili Amos

