Ferrari 296 Speciale Piloti: debutta a Le Mans la serie esclusiva ispirata alla 499P

In occasione della 24 Ore di Le Mans 2025, Ferrari ha colto l’opportunità per celebrare i suoi successi nel FIA World Endurance Championship presentando la nuova 296 Speciale Piloti, una variante esclusiva della berlinetta a motore centrale-posteriore.

Questa Ferrari, sviluppata all’interno del programma Tailor Made, è un omaggio diretto alle vittorie della Scuderia di Maranello nel 2023 e nel 2024 sul leggendario circuito di Le Mans, ma soprattutto un tributo dedicato agli appassionati e clienti coinvolti nelle attività ufficiali del Cavallino Rampante.

Mentre in pista l’obiettivo è conquistare il terzo trionfo consecutivo con le Hypercar 499P numero 50 e 51, guidate rispettivamente da Fuoco, Nielsen, Molina e Pier Guidi, Calado, Giovinazzi, è questa serie speciale della 296 GTB a rubare i riflettori. Il modello trae ispirazione proprio dalla 499P protagonista nel WEC 2024 e si distingue per un setup estetico e tecnico su misura, riservato a un pubblico selezionato di clienti-piloti.

La carrozzeria è disponibile in quattro tonalità esclusive: Rosso Scuderia, Blu Tour de France, Nero Daytona e Argento Nürburgring, tutte accompagnate da una livrea che richiama la Hypercar ufficiale, con inserti in Giallo Modena, logo WEC dipinto a mano e bandiera italiana sul frontale. Ogni esemplare può essere personalizzato con un numero identificativo, lo stesso che appare anche nell’abitacolo.

Sotto il cofano, la 296 Speciale Piloti Ferrari mantiene l’architettura ibrida plug-in con motore V6 biturbo da 700 CV, unito a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 880 cavalli. Il propulsore è alleggerito e rinforzato con soluzioni tecnologiche derivate dalla Formula 1, mentre il cambio DCT a 8 rapporti è migliorato con la funzione Fast Shift, che garantisce transizioni di marcia fulminee e maggiore sfruttamento della coppia elettrica.

A livello aerodinamico, sulla 296 Speciale il carico è aumentato del 20% rispetto alla 296 GTB, mentre il peso complessivo è stato ridotto per massimizzare le performance in pista. All’interno, l’abitacolo sfoggia sedili racing rivestiti in Alcantara nera termoformata, impreziositi da inserti in tessuto ignifugo identico a quello delle tute dei piloti ufficiali Ferrari. Completano il tutto elementi personalizzabili in fibra di carbonio, come battitacco e targhetta esclusiva, oltre a una superficie poggiapiedi metallica customizzabile.