Tutto quello che sappiamo sulla nuova Lancia Gamma a giugno 2025: design, prezzi, motori e novità

Nuova Lancia Gamma è la futura ammiraglia di Lancia che debutterà nel corso del 2026. Questa auto che sarà parente stretta della recente DS N.8 sarà un’ammiraglia sui generis. Infatti non si tratterà di una berlina vera e propria ma di un incrocio tra un crossover e una sedan. Al momento di questa auto abbiamo solo un paio di teaser pubblicati dalla stessa Lancia che vi mostriamo qui sotto e anche moltissimi render come quello messo in copertina che ipotizzano lo stile del modello basandosi proprio sulla recente vettura di DS.

Design, prezzi, motori e novità della nuova Lancia Gamma futura ammiraglia del brand

Nuova Lancia Gamma al pari della DS N.8 e della nuova Jeep Compass verrà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. La sua produzione come detto inizierà nel corso del prossimo anno molto probabilmente intorno alla metà. La vettura dunque arriva due anni dopo la nuova Ypsilon e anticiperà di circa 2 la nuova Lancia Delta.

Avrà una lunghezza intorno ai 4,7 metri e punterà su spazio, stile, tecnologia e lusso per fare breccia nel mercato premium europeo. Lancia sta facendo un po’ di fatica ad imporsi con la nuova Ypsilon ma è sicura che in Europa con la nuova Gamma le cose andranno decisamente meglio. Questo in quanto l’auto sembra avere le carte in regola per fare bene riuscendo anche ad avere la meglio sulla blasonata concorrenza per via di caratteristiche di alto livello e grande qualità complessiva. Lo stile ovviamente sarà quello delle altre auto di Lancia con molti elementi di design presi direttamente dalla nuova Ypsilon e dalla concept Pu+Ra HPE.

Per quanto riguarda la gamma di motori della nuova Lancia Gamma, questa inizialmente doveva essere composta da sole versioni totalmente elettriche ma le mancate previsioni di diffusione delle auto elettriche a livello globale hanno consigliato a Lancia di cambiare strategia ed ecco allora che la vettura arriverà sul mercato anche con motori endotermici. Di sicuro ci saranno i motori elettrici previsti per la DS N. 8 con potenze di 230, 245 e 350 cavalli. Come detto però ci saranno anche motori ibridi. Tra gli ibridi probabile la presenza del mild hybrid da 145 CV e 230 Nm di coppia e anche del plug-in da 195 CV e 350 Nm di coppia. Al momento non sono previsti motori termici puri e non dovrebbero arrivare nemmeno in seguito. Nella gamma ci sarà spazio anche per una versione top di gamma HF al pari di quanto avvenuto con la nuova Ypsilon e di quanto accadrà anche con la nuova Delta.

Per quanto riguarda i prezzi della nuova Lancia Gamma, essendo la vettura top di gamma di Lancia ci aspettiamo prezzi abbastanza cari. Si potrebbe partire da circa 55 mila – 60 mila euro. Ovviamente le nostre sono solo ipotesi le certezze le avremo quando si apriranno gli ordini nel corso del primo trimestre del 2026. Non resta dunque che aspettare e vedere come Lancia intende stupirci con questo suo atteso modello.