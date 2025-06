Oltre il successo di ordini per Alfa Romeo Junior, quanto si risparmia oggi con le Km 0

Comprare un’Alfa Romeo Junior a Km zero oggi può rivelarsi una scelta estremamente conveniente, soprattutto per chi desidera entrare nel mondo del marchio del Biscione con un buon margine di risparmio rispetto al listino ufficiale. Non si tratta solo di un’opportunità teorica, ma di un’opzione concreta che emerge chiaramente esplorando le proposte dei rivenditori autorizzati e concessionarie italiane.

Attualmente, la nuova Alfa Romeo Junior, compatta che sta ottenendo un successo crescente in tutta Europa, ha un prezzo base di listino di 30.400 euro nella versione con motore ibrido da 145 CV. In promozione, la si può trovare a circa 29.812 euro. Tuttavia, per chi considera l’acquisto di una Junior già immatricolata ma mai utilizzata, i prezzi possono scendere notevolmente.

Sul mercato si può trovare un esemplare Km 0, ad esempio in un annuncio di vendita nella provincia di Torino, proposto a 23.990 euro, a fronte però di finanziamento obbligatorio e rottamazione o permuta. Si tratta di un taglio di prezzo di oltre 6.400 euro rispetto al listino. Non è un caso isolato: una Junior nera, questa invece in provincia di Prato, viene offerta a 24.980 euro con condizioni simili, ovvero con incentivi e formule di finanziamento. Anche in questo caso, il risparmio sfiora i 5.400 euro. C’è poi un’ulteriore proposta interessante, ancora nel torinese, dove una Junior Km 0 è offerta a 25.000 euro, senza vincolo di finanziamento, mantenendo comunque una riduzione notevole sul prezzo standard.

È chiaro che queste offerte impongono qualche compromesso in termini di configurazione, colore o dotazioni, ma se la versione proposta coincide con i gusti dell’acquirente, l’acquisto diventa un vero affare. È importante inoltre sottolineare che un’auto a Km 0 è a tutti gli effetti nuova, semplicemente già immatricolata dal concessionario per esigenze di target commerciali, motivo per cui subisce una svalutazione immediata pur risultando mai guidata.