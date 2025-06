Nuova Lancia Ypsilon: il suo spot trionfa ai Mediastars Awards

Venerdì sera a Milano si è tenuta la cerimonia dei Mediastars Awards, il prestigioso concorso indipendente che premia le migliori campagne pubblicitarie italiane. Suddivisi in quattro settori e 12 categorie, i premi celebrano le eccellenze della creatività nazionale, includendo pubblicità, studi di produzione e agenzie digitali, e riconoscendo il valore dell’industria creativa italiana.

L’accattivante video presenta la Nuova Lancia Ypsilon come un capolavoro in movimento, incarnazione di bellezza, design senza tempo ed eleganza

Ospitato presso l’Auditorium San Fedele, l’evento ha visto la partecipazione delle più prestigiose agenzie pubblicitarie, studi di produzione e post-produzione e agenzie digitali del Paese. In particolare, la giuria della XXIX edizione dei Mediastars Awards ha deciso di premiare lo spot televisivo “Nuova Lancia Ypsilon. Un capolavoro in movimento” con quattro prestigiosi riconoscimenti: 1 ° posto nella categoria Prodotto nella sezione TV, 2 ° posto nella sezione TV, Special Star per la Direzione Creativa e Special Star per la Direzione Artistica.

Prodotto lo scorso anno da Lancia in collaborazione con l’agenzia creativa 777, l’elegante video faceva parte di una più ampia campagna pubblicitaria omonima, estesa anche ai social media, alla stampa e alle affissioni. L’obiettivo era presentare al pubblico la gamma completa della Nuova Lancia Ypsilon, il primo modello della nuova era del marchio italiano, esaltandone lo stile classico e al contempo moderno attraverso l’abile accostamento dell’ultima creazione Lancia ad alcune iconiche opere d’arte italiane.

Ambientato su uno sfondo di un’architettura essenziale e austera che ricorda i paesaggi urbani di De Chirico, lo spot presenta la Nuova Lancia Ypsilon come un capolavoro in movimento. In questa cornice, gli attori dello spot sono personaggi di opere d’arte iconiche, portati in vita attraverso slow motion ed effetti speciali di luce, accompagnando la Nuova Lancia Ypsilon nella sua trasformazione in un capolavoro in movimento. Tra le opere d’arte presenti nello spot figurano “La Dama con l’Ermellino” di Leonardo da Vinci, “Giovane Donna in Giallo (Madame Modot)” di Amedeo Modigliani e “Il Bacio” di Francesco Hayez. Inoltre, lo spot è stato girato interamente a Roma, uno dei simboli più iconici dell’Italia nel mondo, e accompagnato da una rivisitazione classica ma contemporanea dell’aria “Casta Diva” dalla “Norma” di Bellini.

In sintesi, il successo ai prestigiosi Mediastars Awards rappresenta un motivo di orgoglio per tutti coloro che hanno contribuito al progetto ” Nuova Lancia Ypsilon: Un capolavoro in movimento “. Non è solo il riconoscimento di una campagna di successo, ma anche un tributo alla capacità di Lancia di esprimere con chiarezza e creatività la sua inclinazione all’eleganza, all’innovazione e alla bellezza. Questa filosofia è al centro dello spot, che riesce a catturare l’identità della Nuova Lancia Ypsilon e parla direttamente al suo pubblico: coloro che sono interessati alla cultura e all’estetica, attratti dallo stile e ispirati dall’innovazione tecnologica e dalle tematiche ambientali. Si rivolge a un pubblico sofisticato e consapevole, naturalmente attratto dalla bellezza e dalle idee contemporanee e che vede in Lancia un autentico simbolo di raffinata modernità italiana.

Charles Fuster, Direttore Marketing e Comunicazione Lancia, afferma: ” Questi prestigiosi riconoscimenti non solo ci rendono orgogliosi, ma dimostrano anche che Lancia è pronta a riconquistare il suo posto al vertice del segmento B premium. Con la Nuova Lancia Ypsilon, abbiamo voluto unire design, emozione e valore per i nostri clienti. E i risultati parlano da soli: stiamo attirando nuovi clienti che apprezzano la qualità percepita e l’innovazione, così come l’eleganza stilistica e l’armonia estetica e ambientale.”