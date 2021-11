Alfa Romeo: ad inizio 2022 sapremo la verità

Si parla da tanto del rilancio di Alfa Romeo. Il gruppo Stellantis ha infatti dichiarato che la casa automobilistica del Biscione sarà al centro dei suoi piani per il futuro. In proposito anche la nomina del nuovo amministratore delegato Jean-Philippe Imparato fa ben sperare tutti i fan della casa automobilistica del Biscione. Nell’ultimo anno le indiscrezioni e le voci su quelle che saranno le novità per lo storico marchio milanese si sono sprecate.

In particolare suscita grande curiosità sapere quali saranno i modelli inediti che in futuro entreranno a far parte della gamma di Alfa Romeo che attualmente dopo l’addio di Giulietta conta solo su due modelli: Giulia e Stelvio. L’unica altra certezza è l’arrivo il prossimo anno del SUV di segmento C Tonale la cui presentazione dovrebbe essere imminente.

Manca però ormai poco prima di conoscere nel dettaglio tutte le novità che caratterizzeranno il futuro di Alfa Romeo. Infatti negli scorsi giorni l’importante dirigente di Stellantis, Richard Palmer ha fatto sapere che agli inizi del 2022 il gruppo automobilistico di Carlos Tavares farà conoscere finalmente il suo nuovo piano industriale. Questo significa che molto probabilmente saranno rivelate nei dettagli tutte le future novità che riguarderanno i 14 marchi di Stellantis.

Tra questi ovviamente le attenzioni maggiori sono concentrate sui marchi italiani Alfa Romeo, Lancia e Fiat. A proposito di Alfa Romeo, finalmente sapremo se davvero torneranno sul mercato Giulietta e MiTo in una nuova veste, così come si era vociferato negli scorsi mesi. Sapremo anche come si chiamerà il futuro B-SUV che sarà prodotto in Polonia dal 2023. Infine conosceremo anche l’identità di almeno un altro modello, dato che dovrebbero essere 5 le novità per il Biscione nei prossimi 5 anni. Questo senza dimenticare le nuove generazioni di Giulia e Stelvio.

