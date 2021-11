Alfa Romeo Tonale: confermate tre versioni [Foto spia]

Proseguono i test su strada del nuovo Alfa Romeo Tonale in attesa della presentazione ufficiale prevista nei prossimi mesi. Il noto leaker Walter Vayr ha pubblicato nelle scorse ore su Facebook le ultime foto spia di alcuni prototipi completamente camuffati.

Questo è un indizio che la casa automobilistica di Arese sta spostando le unità di prova verso una nuova sede per testarle in condizioni speciali nei prossimi giorni. In questo momento, il nuovo Tonale si trova nella fase finale del suo programma di sviluppo, nonostante continui ad avere parecchia mimetizzazione che non si staccherà dalla carrozzeria fino alla presentazione ufficiale prevista per la fine di febbraio 2022. Alcune indiscrezioni emerse in rete, però, parlano anche di un anticipo del debutto.

Alfa Romeo Tonale versioni foto spia

Alfa Romeo Tonale: le ultime foto spia confermano tre varianti

Il sostituto della Giulietta è stato già anticipato da un concept presentato qualche anno fa in occasione del Salone di Ginevra, con un design moderno che difficilmente differirà da quello che si trova sotto la mimetica degli ultimi prototipi avvistati sul Web.

Lo stesso stile sarà utilizzato da Alfa Romeo anche per altri modelli futuri, sia all’interno che all’esterno. A bordo del nuovo Alfa Romeo Tonale non mancherà la tecnologia, anche se lo storico marchio milanese preserverà il suo DNA. Ciò significa che non vedremo grandi display digitali ma un design minimalista, con una dose equilibrata fra eleganza e sportività.

Il prossimo SUV di Alfa Romeo, il secondo dopo lo Stelvio, arriverà nelle concessionarie europee all’inizio di giugno del prossimo anno, con una gamma di motori in linea con i competitor di fascia premium. In particolare, i clienti avranno la possibilità di scegliere fra propulsori a benzina, diesel e due ibridi plug-in.

Inoltre, il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà proposto con trazione anteriore e integrale (a seconda della variante scelta), ereditando lo stesso sistema presente sul Jeep Renegade. Proprio con quest’ultimo condividerà la piattaforma Small Wild.

Purtroppo, le ultime foto spia pubblicate da Walter Vayr non rivelano molte informazioni, a parte i cerchi diversi. Tuttavia, il leaker sostiene che sotto il camuffamento si nascondono le versioni 1300 Ti, 1300 Super e 1300 Veloce.