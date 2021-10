Stellantis: piano industriale ad inizio 2022

L’inizio del 2022 sarà un momento molto importante per il gruppo Stellantis. Infatti il direttore finanziario del gruppo automobilistico, Richard Palmer, nelle scorse ore ha confermato che la sua azienda rivelerà il nuovo piano industriale agli inizi del prossimo anno. Il dirigente dell’azienda guidata da Carlos Tavares ha pure aggiunto che la data esatta di rivelazione del nuovo piano industriale sarà rivelata dalla sua società entro la fine dell’anno in corso. Quindi questo significa che entro poche settimane sapremo quando finalmente Stellantis specificherà tutto quello che accadrà ai suoi marchi nei prossimi anni e non solo.

Il gruppo infatti parlerà anche di tutti i suoi piani relativi alla mobilità elettrica, alla guida autonoma e agli obiettivi che vuole raggiungere nel prossimo futuro. Quanto ai singoli marchi di Stellantis, ovviamente cresce l’attesa di conoscere quelli che saranno i piani ufficiali del gruppo a proposito di brand da rilanciare come Lancia e Alfa Romeo, ma tanti sono curiosi di sapere anche cosa ne sarà di marchi quali Fiat e Jeep senza dimenticare Maserati e la parte francese del gruppo composta da Peugeot, DS e Citroen.

Le maggiori curiosità ovviamente riguarda Alfa Romeo che nei prossimi anni lancerà 5 nuovi modelli. Si parla delle nuove Giulietta e MiTo che si affiancheranno ai SUV Tonale e Brennero nei segmenti C e D del mercato. Maggiori incertezze riguardo al quinto modello che potrebbe essere una vera sorpresa. Qualcuno ipotizza un SUV più grande di Stelvio, altri un’ammiraglia altri ancora una sportiva. Lancia invece arricchirà la sua gamma con 3 modelli: le nuove Ypsilon e Delta sono sicure, la terza potrebbe essere una nuova Thema. Vedremo dunque in che data Stellantis svelerà il suo futuro.

